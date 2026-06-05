5 de junio de 2026
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Farmacia

El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos

Se oficializa la digitalización total en las farmacias de Argentina, modificando la forma en que los pacientes acceden a sus medicamentos.

El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos.

El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos.

Por Sitio Andino Sociedad

A través de la Resolución 638/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de Argentina dispuso que todas las farmacias del país deberán utilizar sistemas digitales avanzados para validar la identidad de los pacientes y registrar la entrega de medicamentos ambulatorios.

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Farmacias digitalizadas: todos los pacientes tendrán que presentar un token de validación para retirar sus medicamentos.

Farmacias digitalizadas: todos los pacientes tendrán que presentar un token de validación para retirar sus medicamentos.

Farmacias digitalizadas: el "Token", el nuevo aliado en el mostrador

La gran novedad de la normativa es la incorporación oficial del token digital (o mecanismos electrónicos equivalentes) como el método prioritario para identificar de forma fehaciente al paciente al momento de la dispensa. Si bien en Mendoza la totalidad de las farmacias ya emplean el método, a traves de obras sociales o prepagas, ahora todos los ciudadanos estarán obligados a su implementación

  • Autenticación segura: estos tokens deberán ser generados por plataformas de salud digital debidamente registradas y auditadas.

  • ¿Qué pasa si retira un tercero?: la resolución contempla esta situación habitual. Si un familiar o persona autorizada acude a la farmacia en lugar del paciente, podrá presentar una credencial digital delegada o un token autorizado mediante el sistema del titular.

  • Doble validación obligatoria: más allá del código digital, las farmacias mantendrán un control de seguridad física. El farmacéutico tendrá que solicitar y registrar de forma obligatoria el documento de identidad (DNI o documento extranjero equivalente) de la persona que se presente físicamente a retirar los fármacos, asociando estos datos a la transacción.

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El token deberá ser generado por plataformas de salud digital debidamente registradas y auditadas

El token deberá ser generado por plataformas de salud digital debidamente registradas y auditadas

Los motivos detrás de la digitalización

De acuerdo con los considerandos de la medida firmada por el Ministro de Salud, Mario Lugones, la heterogeneidad de los sistemas actuales en las farmacias dificultaba la integración de datos confiables a nivel federal.

Esto permitirá conocer con exactitud los perfiles de consumo de medicamentos en la población, optimizar las auditorías frente a obras sociales y prepagas, y evitar fraudes o adulteraciones en las prescripciones.

La normativa también exige que los comercios farmacéuticos registren y conserven de forma digital los datos de facturación asociados a cada entrega, sirviendo como un respaldo secundario ante eventuales inspecciones o controversias.

¿Cuándo empieza a regir?

La resolución entra en vigencia de manera inmediata a partir de su publicación oficial. No obstante, las farmacias y las plataformas de salud digital cuentan con un plazo máximo de 180 días corridos para realizar todas las adecuaciones operativas y de software necesarias.

Asimismo, la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud quedó facultada para dictar los planes de contingencia necesarios en caso de que ocurran caídas del sistema o problemas de conectividad en zonas remotas, garantizando que nadie se quede sin su medicación por un inconveniente técnico.

Al ser una medida de alcance nacional, las distintas provincias argentinas ya fueron invitadas a adherir formalmente para acelerar su integración federal.

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