Farmacias de Mendoza ya implementan el código QR obligatorio para los precios

Farmacias coronavirus - 427100 Las subas de los medicamentos en 2023 fueron cercanas al 300%. Foto: Luis E. Rodriguez

El sistema permite al usuario conocer de antemano el precio de lista de los medicamentos. Sin embargo, la titular del Colegio aclaró que, además del precio base, el consumidor deberá tener en cuenta si posee obra social, qué descuentos se aplican y si existen otras alternativas del mismo producto.

Cucchi advirtió en diálogo con Sitio Andino que, si bien el QR es una herramienta útil, no reemplaza la orientación profesional.

“Hay un montón de datos que por ahí uno, si no tiene el conocimiento, puede no darse cuenta. Puede haber medicamentos de liberación prolongada, de acción rápida o con distinta sal (pódica o potásica) y no advertirlo al buscar el fármaco”, explicó. Por eso, recomendó consultar siempre ante la duda para no incurrir en errores de compra.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de digitalización de servicios y simplificación normativa en el ámbito de la salud, con el fin de mejorar la experiencia del ciudadano y reforzar el control sobre el gasto en medicamentos. Con información de NA.