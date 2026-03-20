Mendoza recibió nuevas dosis de medicamentos clave para trasplantados

En las últimas semanas, arribó a la provincia de Mendoza un nuevo cargamento de medicamentos importados, destinados a pacientes trasplantados . De acuerdo a la información a la que accedió Sitio Andino, ingresaron al sistema sanitario 57.600 unidades de Tacrolimus en su presentación de 0,5 miligramos .

"Se trata de un insumo crítico para evitar el rechazo de órganos y asegurar la estabilidad de quienes han pasado por una intervención de este tipo", informó Antonella Dellamagiore , directora de Farmacología de Mendoza.

Según explicó la funcionaria local, "esta entrega viene a cumplimentar el cronograma de suministros que se inició a finales del año pasado . En aquel momento, la provincia había recibido las presentaciones de 1 mg y 5 mg del mismo fármaco, quedando pendiente la llegada de la dosis de 0,5 mg que finalmente ingresó a los depósitos sanitarios en los últimos días".

La adquisición se concretó mediante el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) . Al respecto, las autoridades destacaron que estos medicamentos se comercializan originalmente en Estados Unidos y cuentan con la rigurosa autorización de la FDA (Food and Drug Administration), lo que otorga plenas garantías sobre los estándares de calidad y seguridad para los pacientes mendocinos.

hospital central, cecilia quiroga.jpg Foto: Yemel Fil

Proyección y nuevas compras para 2026

Desde la cartera sanitaria, encabezada por el ministro Rodolfo Montero, señalaron que ya se está trabajando con la OPS en los pedidos para cubrir todo el ciclo 2026.

Además, se encuentran a la espera de nuevos cargamentos de medicamentos oncológicos que llegarán tanto por vía de la OPS como por compra directa a laboratorios de la India, siempre bajo la supervisión de agencias de alta vigilancia como la FDA o la EMA.

En ese sentido, el Gobierno provincial inició una etapa de evaluación de cotizaciones para más de 100 moléculas diferentes. "El objetivo es ampliar las alternativas de abastecimiento y garantizar que los pacientes del sistema público tengan acceso oportuno a medicamentos esenciales", explicaron desde el Ministerio, subrayando que este es uno de los ejes centrales de la gestión actual.

Preguntas claves sobre el nuevo cargamento de medicamentos

¿Qué importancia tiene específicamente el arribo de esta partida de Tacrolimus?

Es fundamental porque completa el esquema de dosificación. A fines del año pasado se recibieron las presentaciones de 1 mg y 5 mg, pero restaba la de 0,5 mg, que es la que llegó ahora. Este medicamento es un inmunosupresor crítico que evita que el cuerpo rechace el órgano trasplantado, garantizando la estabilidad del paciente.

¿Cómo se garantiza la calidad de estos remedios siendo que son importados?

La seguridad está respaldada por organismos internacionales de alta vigilancia. Estas 57.600 unidades se adquirieron a través del Fondo Estratégico de la OPS y cuentan con la aprobación de la FDA (Estados Unidos). Esto asegura que los medicamentos cumplen con los mismos estándares de eficacia y seguridad que los utilizados en los mercados más exigentes del mundo.

¿Qué otras gestiones está realizando el Ministerio de Salud para el resto del año?

El Gobierno ya trabaja con la OPS en los pedidos para todo el ciclo 2026 y espera el arribo de fármacos oncológicos desde la India. Además, se han solicitado cotizaciones para más de 100 moléculas diferentes a distintos oferentes. El objetivo de la gestión es diversificar las fuentes de abastecimiento para asegurar que el sistema público nunca pierda el acceso oportuno a insumos esenciales.