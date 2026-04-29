29 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

La ANMAT prohibió la comercialización de un medicamento inyectable para adelgazar

El organismo nacional prohibió la venta del producto inyectable para adelgazar por considerarlo un riesgo para la salud. Se ofrecía online.

La ANMAT prohibió la comercialización de un medicamento inyectable para adelgazar

La ANMAT prohibió la comercialización de un medicamento inyectable para adelgazar

Por Sitio Andino Sociedad

La ANMAT prohibió este miércoles la comercialización en todo el país de un medicamento inyectable utilizado para bajar de peso. Según la Disposición 2369/2026, el producto denominado Lipoless, elaborado por un laboratorio paraguayo, no cuenta con las autorizaciones sanitarias necesarias ni con inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales nacional.

La investigación se inició luego de que el Departamento de Control de Mercado detectara la venta de este fármaco en la plataforma Mercado Libre. Al tratarse de un producto cuyo principio activo es la Tirzepatida, su expendio debe realizarse exclusivamente bajo receta médica y en farmacias autorizadas para evitar complicaciones graves.

Lee además
Escala salarial del servicio doméstico: cuánto cobra cada categoría en mayo 2026

Así quedan los sueldos del servicio doméstico para el mes de mayo
Cómo crear tu nombre con fotografías satelitales que la NASA tomó de la Tierra

El increíble truco de la NASA para escribir tu nombre con ríos y montañas

Lipoless
La ANMAt prohibió un medicamento inyectable para adelgazat

La ANMAt prohibió un medicamento inyectable para adelgazat

Los riesgos de comprar fármacos sin control médico

La preocupación principal de las autoridades radica en que el uso de este tipo de sustancias sin supervisión profesional representa un peligro para la salud pública. Al desconocerse su procedencia legítima y no haber pasado por los controles de calidad locales, no se puede garantizar la seguridad ni la eficacia de sus componentes.

Aunque en el país existe una variante autorizada de Tirzepatida, su consumo debe ser indicado por un médico tras evaluar el perfil metabólico de cada paciente. La venta fuera de los canales oficiales impide verificar si el producto fue conservado adecuadamente, especialmente tratándose de una solución inyectable que actúa directamente sobre la regulación del apetito.

medicamento para bajar de peso
La ANMAT detectó que el medicamento se vendía por Mercado Libre cuando debe venderse bajo receta médica

La ANMAT detectó que el medicamento se vendía por Mercado Libre cuando debe venderse bajo receta médica

Medidas preventivas contra productos estéticos ilegales

Además de la prohibición del Lipoless, la entidad reguladora también inhabilitó la venta de una marca de bótox identificada como “Toxina botulínica ISRADERM”. Al igual que el fármaco para adelgazar, este producto de uso estético no contaba con los registros correspondientes, sumándose a la lista de insumos prohibidos para proteger a los consumidores.

Se recomienda a la población no adquirir ningún tipo de tratamiento inyectable o farmacológico a través de sitios de comercio electrónico o redes sociales. El control preventivo de la ANMAT busca evitar la distribución de lotes que puedan contener sustancias adulteradas o que no cumplan con los estándares técnicos mínimos exigidos en el territorio argentino.

Temas
Seguí leyendo

Agentes de viajes llegan a Mendoza con figuras destacadas y agenda intensa

Malargüe avanza en salud con apoyo de la comunidad organizada

En el informe de Adorni, PAMI reconoce que debe más de $1.500 millones a hospitales de Mendoza

La RTO en Mendoza subió un 25% y se vienen nuevos aumentos

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 29 de abril de 2026

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

El 29 de abril no es casual: la verdadera historia del Día del Animal

LO QUE SE LEE AHORA
PAMI reconoció una deuda de más de $1.500 millones a hospitales públicos de Mendoza.

En el informe de Adorni, PAMI reconoce que debe más de $1.500 millones a hospitales de Mendoza

Las Más Leídas

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

Las respuestas de Manuel Adorni sobre la provincia de Mendoza: vino, rutas y pasos fronterizos.

Qué respondió Manuel Adorni sobre la provincia de Mendoza en su informe de gestión

Facundo Chavarini tenía 28 años. Falleció el sábado tras ser atropellado en Las Heras. 

Pagó fianza y quedó libre el hombre que atropelló, mató y se fugó en Las Heras

La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre. 

Padre e hijo, detenidos por matar durante un asalto en Guaymallén