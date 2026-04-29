La ANMAT prohibió la comercialización de un medicamento inyectable para adelgazar

La ANMAT prohibió este miércoles la comercialización en todo el país de un medicamento inyectable utilizado para bajar de peso . Según la Disposición 2369/2026, el producto denominado Lipoless, elaborado por un laboratorio paraguayo, no cuenta con las autorizaciones sanitarias necesarias ni con inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales nacional.

La investigación se inició luego de que el Departamento de Control de Mercado detectara la venta de este fármaco en la plataforma Mercado Libre . Al tratarse de un producto cuyo principio activo es la Tirzepatida, su expendio debe realizarse exclusivamente bajo receta médica y en farmacias autorizadas para evitar complicaciones graves.

El increíble truco de la NASA para escribir tu nombre con ríos y montañas

La preocupación principal de las autoridades radica en que el uso de este tipo de sustancias sin supervisión profesional representa un peligro para la salud pública . Al desconocerse su procedencia legítima y no haber pasado por los controles de calidad locales, no se puede garantizar la seguridad ni la eficacia de sus componentes.

Aunque en el país existe una variante autorizada de Tirzepatida, su consumo debe ser indicado por un médico tras evaluar el perfil metabólico de cada paciente. La venta fuera de los canales oficiales impide verificar si el producto fue conservado adecuadamente, especialmente tratándose de una solución inyectable que actúa directamente sobre la regulación del apetito.

medicamento para bajar de peso La ANMAT detectó que el medicamento se vendía por Mercado Libre cuando debe venderse bajo receta médica

Medidas preventivas contra productos estéticos ilegales

Además de la prohibición del Lipoless, la entidad reguladora también inhabilitó la venta de una marca de bótox identificada como “Toxina botulínica ISRADERM”. Al igual que el fármaco para adelgazar, este producto de uso estético no contaba con los registros correspondientes, sumándose a la lista de insumos prohibidos para proteger a los consumidores.

Se recomienda a la población no adquirir ningún tipo de tratamiento inyectable o farmacológico a través de sitios de comercio electrónico o redes sociales. El control preventivo de la ANMAT busca evitar la distribución de lotes que puedan contener sustancias adulteradas o que no cumplan con los estándares técnicos mínimos exigidos en el territorio argentino.