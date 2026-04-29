29 de abril de 2026
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Revisión Técnica Obligatoria

Golpe al bolsillo: la RTO subió un 25% en Mendoza y se prevén aumentos para julio y octubre

Desde esta semana, rigen los nuevos valores para la Revisión Técnica Obligatoria en Mendoza. Se trata del segundo aumento en lo que va del año.

Golpe al bolsillo: la RTO subió un 25% en Mendoza y se prevén aumentos para julio y octubre.

Golpe al bolsillo: la RTO subió un 25% en Mendoza y se prevén aumentos para julio y octubre.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Los conductores mendocinos se encontraron esta semana con una noticia que impacta directamente en el bolsillo. Tal como estaba previsto por la normativa vigente, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) registró un aumento del 25%, llevando el acumulado anual a una suba cercana al 44% en apenas cuatro meses.

Este ajuste no será el último del año. Según lo establecido en la Resolución 10/2024, el valor de la oblea está sujeto a un mecanismo de actualización trimestral automática.

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Este sistema toma como referencia el precio del litro de nafta súper informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), lo que garantiza que los costos se ajusten de forma periódica. Bajo este cronograma, las próximas subas ya tienen fecha: ocurrirán en los meses de julio y octubre.

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La Revisión Técnica obligatoria aumentó en Mendoza y se prevén nuevos incrementos.

La Revisión Técnica obligatoria aumentó en Mendoza y se prevén nuevos incrementos.

Revisión Técnica Obligatoria: el nuevo cuadro tarifario

Con la entrada en vigencia del aumento este 28 de abril, los centros de revisión de toda la provincia de Mendoza actualizaron sus precios. Así quedaron los valores finales según la categoría del rodado:

  • Motos (hasta 300cc): $21.875

  • Motos (más de 300cc): $40.000

  • Autos particulares: $58.125

  • Camionetas y Furgones: $64.250

  • Camiones: $79.375

Desde el sector de los talleres autorizados indicaron que, pese a la suba, Mendoza continúa con tarifas por debajo de otras provincias argentinas, donde el trámite ya supera ampliamente los $90.000.

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Ahora los autos particulares pagarán $58.125.

Ahora los autos particulares pagarán $58.125.

Faltante de obleas y validez del código QR

Un punto importante para los usuarios es la continuidad de la contingencia por la falta de insumos para obleas físicas. Ante este panorama, los centros de revisión están haciendo entrega de un certificado con código QR. Las autoridades recordaron que este documento tiene plena validez legal para presentar ante controles policiales o de gendarmería, tanto dentro como fuera de la provincia.

Multas y requisitos

Circular con la revisión vencida es considerada una infracción grave que puede acarrear multas de aproximadamente $50.000. Sin embargo, existe la posibilidad de acceder a un descuento del 40% ($30.000 finales) si se realiza el pago voluntario dentro de los tres días hábiles posteriores a la sanción.

Para realizar el trámite, que demanda unos 15 minutos de inspección técnica, los interesados deben presentar:

  • DNI del titular o conductor.

  • Licencia de conducir vigente.

  • Cédula verde o azul.

  • Comprobante de seguro al día.

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Vigencia según la antigüedad

Cabe recordar que, tras las últimas modificaciones legales, los plazos de vigencia en Mendoza se rigen bajo los siguientes criterios:

  • De 0 a 3 años: El vehículo está exento.

  • De 3 a 7 años: La revisión debe renovarse cada 2 años.

  • Más de 7 años: El trámite es de carácter anual.

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