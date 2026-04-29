29 de abril, Día del Animal: el origen y la razón que lo hace único en Argentina

Cada 29 de abril , Argentina celebra el Día del Animal , una fecha que invita a reflexionar sobre el vínculo con otras especies y el compromiso con su bienestar . Más allá de los homenajes , la jornada pone el foco en el respeto, el cuidado y la responsabilidad hacia quienes también habitan el mundo.

El origen de esta efeméride se remonta a 1908 , cuando Ignacio Lucas Albarracín , presidente de la Sociedad Protectora de Animales , impulsó junto al director del Zoológico de Buenos Aires , Clemente Onelli , la primera “ Fiesta del Animal ”. Aunque inicialmente estaba prevista para el 29 de abril , debió postergarse por lluvia al 2 de mayo .

Con el tiempo, la fecha original se consolidó y coincidió con el fallecimiento de Albarracín en 1926, figura clave en la defensa de los derechos animales en el país. Su legado incluye la promoción de la Ley Nº 2786, sancionada en 1891, que estableció por primera vez la obligación de proteger a los animales y evitar su maltrato.

El Día del Animal tiene un profundo significado social, porque busca generar conciencia sobre el trato digno hacia los animales, entendidos como seres vivos que merecen respeto. En todo el país se realizan actividades educativas y campañas de sensibilización.

A nivel internacional, la conmemoración tiene lugar el 4 de octubre, en honor a San Francisco de Asís, patrono de los animales, mientras que en Argentina también existe una conexión cultural con San Roque, figura asociada a la protección de los perros y los enfermos.

Cómo denunciar en Mendoza casos de maltrato animal

En la provincia, ante casos de maltrato animal, es fundamental actuar con responsabilidad. Lo primero es dar aviso a las autoridades, como la Policía o guardaparques, y evitar intervenir directamente si no se cuenta con conocimiento especializado.

También se puede contactar al Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (261-3853400, de lunes a viernes de 8 a 13), a la Policía Rural a través del 911 o realizar denuncias al correo [email protected].

Fuente: DGE y Argentina.gob.ar