Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este miércoles 29 de abril en Mendoza Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este miércoles 29 de abril una jornada con el cielo seminublado en la Zona Sur durante la mañana. Hacia la noche, aumento de nubosidad en el Valle de Uco. No se esperan precipitaciones en el llano.

Asimismo, habrá circulación de viento norte débil desde las 11:00 hasta las 23:00, afectando toda la provincia, con posible continuidad durante la noche en la franja Este. Presencia de viento Zonda leve entre las 14:00 y las 23:00, afectando Malargüe, sur de Malargüe y toda la precordillera.

En alta montaña el día estará nublado desde la mañana en zona sur y central. Se prevé mal tiempo con precipitaciones intensas, especialmente en el sector sur, iniciando hacia la medianoche y extendiéndose durante la madrugada del miércoles.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 21°C a 22°C.

21°C a 22°C. Mínima (Malargüe y Valle de Uco): entre 2°C y 3°C.

entre 2°C y 3°C. Mínima (resto de la provincia): 6°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Jueves 30 de abril: En el llano, cielo nublado durante la mañana en la Zona Sur, con mejora rápida a partir de las 11:00, quedando mayormente despejado el resto del día. Además habrá presencia de viento Zonda leve desde la madrugada, aproximadamente entre las 04:00 y las 20:00, afectando inicialmente toda la precordillera y luego el sur de Malargüe, Malargüe y el Valle de Uspallata. Circulación de viento norte leve entre las 13:00 y las 21:00 en el resto de la provincia. Máxima: 24 ºC | Mínima: 10 ºC.

En el llano, cielo nublado durante la mañana en la Zona Sur, con mejora rápida a partir de las 11:00, quedando mayormente despejado el resto del día. Además habrá presencia de leve desde la madrugada, aproximadamente entre las 04:00 y las 20:00, afectando inicialmente toda la precordillera y luego el sur de Malargüe, Malargüe y el Valle de Uspallata. Circulación de viento norte leve entre las 13:00 y las 21:00 en el resto de la provincia. Viernes 1 de mayo: la jornada se presentará algo nublada, con ascenso de la temperatura. Máxima: 23°C | Mínima: 10°C.

la jornada se presentará algo nublada, con ascenso de la temperatura. Sábado 2 de mayo: parcialmente nublado con descenso de la temperatura. Máxima: 18°C | Mínima: 10°C.