Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 22 de abril en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 22 de abril una jornada que amanece mayormente despejado en casi toda la provincia, excepto Malargüe donde se presentará nublado.

Durante la tarde, habrá condiciones parcialmente nubladas en la zona Sur. En alta montaña, el cielo estará parcialmente nublado con mayor nubosidad en el sector Sur. Probables precipitaciones débiles en la zona Sur de la Alta Montaña de Mendoza.