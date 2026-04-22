22 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Tiempo

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 22 de abril en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará sin precipitaciones. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 22 de abril en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 22 de abril en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 22 de abril una jornada que amanece mayormente despejado en casi toda la provincia, excepto Malargüe donde se presentará nublado.

Durante la tarde, habrá condiciones parcialmente nubladas en la zona Sur. En alta montaña, el cielo estará parcialmente nublado con mayor nubosidad en el sector Sur. Probables precipitaciones débiles en la zona Sur de la Alta Montaña de Mendoza.

Lee además
Cómo estará el tiempo en Mendoza, hoy 21 de abril de 2026.

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este martes 21 de abril en Mendoza
Se espera otra jornada fría este lunes en la provincia de Mendoza.

Sigue el frío en Mendoza y vuelve la nieve: el pronóstico del tiempo para este lunes 20 de abril

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 21 °C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 6 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): Entre 9 °C y 10 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Miércoles 22 de abril: se espera nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con vientos leves del noreste. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. Máxima: 24°C | Mínima: 7°C.
  • Jueves 23 de abril: habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 24°C | Mínima: 11°C.
  • Viernes 24 de abril: el cielo estará algo nublado con ascenso de la temperatura, con vientos leves del noreste. Máxima: 24°C | Mínima: 12°C.
  • Sábado 25 de abril: la jornada se presentará con nubosidad variable con descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sector sur rotando al noreste. Tormentas en el sur provincial en la mañana. Máxima: 21°C | Mínima: 12°C.

Temas
Seguí leyendo

Hasta que un día volvió el frío: máxima de 15 grados y nevadas en cordillera, el pronóstico para este domingo

Vuelven las lluvias y el Zonda este sábado a Mendoza: a qué hora y a qué zonas afectarán

Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este viernes 17 de abril en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 16 de abril en Mendoza

Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de abril en Mendoza

Vuelven las tormentas este martes en Mendoza: a qué hora y a qué zonas afectarán

Cómo estará el pronóstico del tiempo este lunes 13 de abril en Mendoza

Así estará el tiempo este domingo 12 de abril en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de abril

Las Más Leídas

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Gustavo Olguín, en la casa del barrio Infanta donde ocurrieron los múltiples maltratos. 

Las Heras: un hombre confesó que violó y mató a su bebé de 2 meses

Amenazas en escuelas: alumnos sin mochilas y padres enojados por un protocolo inservible. video

Alumnos sin mochila: el protocolo de la DGE que rechazan los padres

Una de las tantas amenazas que se viralizaron en las redes sociales. 

Cárcel para una madre por las amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza

El juez Sebastián  video

Sarmiento suspendido: por qué evitó la destitución, cuándo vuelve y qué nuevo rol busca en la Justicia