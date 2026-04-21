Amenazas en escuelas: alumnos sin mochilas y padres enojados por un protocolo "inservible".

La crisis por amenazas en escuelas mendocinas sumó cuatro nuevos casos en Ciudad, Las Heras y el Este. Frente a esto, la Dirección General de Escuelas reforzó el protocolo que restringe el uso de mochilas, en algunas escuelas Secundarias y Prrimarias. La decisión desató el malestar de los padres, quienes consideran la normativa "inservible" y exigen soluciones efectivas.
Cabe aclarar que la decisión es de cada escuela, son los propios directivos los que informan a los padres sobre la modalidad y ellos mismos deciden el plazo de la normativa.
De acuerdo con lo establecido en los establecimientos, los alumnos de 6to grado en adelante deben asistir solo con carpeta y cartuchera, mientras que para los más chicos se pide una supervisión extrema de sus pertenencias.
Para los padres, la llegada de esta medida a la Primaria es el síntoma de una situación que "se desbordó". "No tienen un procedimiento que no vulnere aún más a nuestros niños", reclamó una madre, sintetizando el sentimiento de una comunidad que siente que se castiga al estudiante por el accionar de "inadaptados", refirieron algunos padres en Sitio Andino.
El drama de las Técnicas y el transporte
Uno de los puntos más críticos del reclamo surge de las escuelas Técnicas y de doble turno. Los padres advierten que es humanamente imposible trasladar ropa de taller, calzado de seguridad, útiles específicos y viandas de comida en bolsas de supermercado o simplemente en la mano.
"Es muy complicado andar en colectivo con todo eso en una bolsa. Además, con la lluvia de hoy se moja todo porque en algunas escuelas no los dejan pasar ni con una bolsa protectora", expresaron indignados.
La falta de materiales en el aula, producto de la imposibilidad de cargarlos manualmente, está provocando que tanto docentes como alumnos pierdan horas clave de aprendizaje, ya que los chicos llegan al aula con lo mínimo indispensable.
"Es un protocolo que no brinda seguridad real; pueden llevar cualquier cosa entre la ropa", sentenció un padre en redes sociales, sugiriendo que, ante la falta de garantías, la virtualidad sería una opción menos caótica.
Por ahora, el Servicio de Orientación Escolar se mantiene en alerta para brindar contención psicológica, pero la solución de fondo -un protocolo definitivo y eficiente- sigue siendo una deuda pendiente que el gobierno escolar promete actualizar tras seis años de vigencia de la norma anterior.