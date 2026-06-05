5 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de junio

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este viernes 5 de junio.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de junio.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 5 de junio.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece abierto al tránsito este viernes 5 de junio, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos, a partir de las 9.00, y hasta las 18.00 (hora Argentina).

El pronóstico del tiempo para la franja cordillerana sureña anticipa una jornada fresca con cielo mayormente despejado.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9.00 a 18.00
  • Ingreso a Argentina: de 9.00 a 19.00

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 2 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 1 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 31 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 30 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 29 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 28 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 27 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 26 de mayo

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 4 de junio.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 4 de junio
De 9 a 18 horas está habilitado el Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 3 de junio
LO QUE SE LEE AHORA
El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos.

El drástico cambio que llega a todas las farmacias de Argentina para retirar medicamentos

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió cerca de las 8 cerca del ingreso a Tunuyán.

Demoras en Ruta 40 por un grave accidente vial

El Quini 6 acumula un pozo significativo de $5.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo jugoso de $5.400 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

La fiscalía de San Martín investiga el caso que conmociona a la comunidad.

Conmoción en Palmira: detuvieron a un policía acusado de abusar de su hermana y ser el padre de su hijo

Investigación por corrupción en ARSAT: Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos.

El mendocino Facundo Leal se negó a entregar las claves de sus dispositivos

La dura frase de Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich en el Senado.

La dura frase de Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich en el Senado