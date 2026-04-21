Nuevas amenazas de tiroteo en distintas escuelas de Mendoza: qué decidieron los directivos

Nuevo caso de amenaza en la escuela El Algarrobal de Las Heras.

Las d irecciones de distintas escuelas confirmaron que fueron víctimas de nuevas amenazas de tirote o, sobre todo en los baños de los establecimientos, por lo que las autoridades del colegio debieron llamar a la policía y activar el protocolo para este tipo de casos.

Al igual que en los últimos casos (ya son más de 100), la Dirección General de Escuelas confirmó que este martes hay clases con normalidad en todos los establecimientos de la Provincia de Mendoza. Lo mismo ocurrirá en los próximos días, independientemente, de nuevas amenazas que puedan aparecer.

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Los hechos ocurrieron en Ciudad, Las Heras y el este provincial, según confirmaron altas fuentes del gobierno a este diario. Uno de los establecimientos afectados fue la escuela 1-143 El Algarrobal, donde se conoció uno de los primeros casos de esta “ola de amenazas de tiroteo”.

Las nuevas amenazas se registraron en las últimas horas, entre la tarde-noche del lunes y la mañana de este martes.

Escuela El Algarrobal - 16 abril 2026 - Tiroteo Máxima preocupación en la escuela El Algarrobal, Las Heras. Foto: Sitio Andino

En el caso de la escuela El Algarrobal, su equipo directivo, confirmó que fue a través de un escrito que estaba en el baño de mujeres, por lo que las autoridades llamaron a la policía y en l escena trabajó Policía Científica.

Desde la dirección se solicitó presencia policial en el ingreso y egreso escolar, en tanto que se recordó a los pares que los alumnos debían asistir al colegio sin mochilas.

“Dialoguen y reflexionen junto a sus hijos”, pidió el equipo directivo de la escuela, en un escueto comunicado viralizado a través de Whatsapp.

Desde que se instaló la ola de amenazas de tiroteo en escuelas ya se registraron más de 105 casos en toda la Provincia de Mendoza, según confirmó el propio ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

Esto obligó al gobierno a trabajar en un nuevo protocolo que será dado a conocer en los próximos días. En tanto que se informó que el gobernador Alfredo Cornejo anunciará nuevas medidas con respecto al Código Contravencional en la apertura de las sesiones legislativas, el próximo 1 de Mayo.