Imputaron a los tres hombres por el caso de abuso sexual que conmociona a San Martín

El caso es investigado por la fiscalía de San Martín

La causa por abuso sexual intrafamiliar que generó conmoción en Palmira, San Martín , sumó un avance clave en las últimas horas : la Justicia formalizó la imputación contra los tres hombres detenidos, entre ellos un policía.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los acusados fueron imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo , en el marco de una investigación que se encuentra a cargo del fiscal Federico Bergamín.

De acuerdo al comunicado oficial, la imputación recae directamente sobre el padre de la denunciante y uno de sus hermanos , señalados como presuntos responsables de los abusos contra la mujer que originó la denuncia.

En tanto, el otro hermano —también detenido y miembro de la Policía de Mendoza— fue imputado por un hecho distinto , vinculado a un presunto abuso contra su hija, quien es menor de edad.

De esta manera, la causa quedó formalmente dividida en dos líneas de investigación dentro del mismo proceso judicial, tal como ya se venía analizando en etapas previas.

Traslados y situación de los detenidos

En paralelo a la imputación, dos de los acusados ya fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial, donde permanecerán a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Por su parte, el padre de la denunciante, de 80 años y con una enfermedad terminal, quedó bajo el régimen de prisión domiciliaria, debido a su delicado estado de salud.

El caso de abuso sexual intrafamiliar que conmocionó al Este mendocino

El expediente se originó tras la denuncia de una mujer de 35 años, quien aseguró haber sido víctima de abusos reiterados dentro de su entorno familiar durante años.

Uno de los elementos más impactantes de la investigación fue el resultado de un estudio genético, que confirmó que uno de sus hermanos —un policía de 29 años— es el padre biológico de su hijo de 10 años.

Ese dato, obtenido a través de pericias del Laboratorio de Huellas Genéticas y cotejos en el sistema CODIS, se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente.

Debido a la gravedad de los hechos y a la presencia de menores, la causa se mantiene bajo secreto de sumario, por lo que no trascendieron mayores detalles sobre las pruebas ni sobre los testimonios incorporados.

Mientras tanto, la Justicia continúa avanzando en la recolección de evidencia para determinar la cantidad de hechos denunciados y las responsabilidades penales de cada imputado.