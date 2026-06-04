Conmoción en Palmira: detuvieron a un policía acusado de abusar de su hermana y ser el padre de su hijo

La fiscalía de San Martín investiga el caso que conmociona a la comunidad.

Una investigación por abusos sexuales intrafamiliares en Palmira, San Martín , sacudió al Este mendocino tras la detención de tres hombres de una misma familia , entre ellos un efectivo policial. El caso salió a la luz luego de que una mujer de 35 años denunciara haber sido sometida durante años por su padre y sus hermanos.

El dato más impactante surgió en el avance de la causa: un estudio de ADN confirmó que uno de los acusados, un policía de 29 años, es el padre biológico de un niño de 10 años , hijo de la denunciante.

La investigación comenzó meses atrás, cuando la mujer decidió acudir a la Justicia y relatar una historia de abusos reiterados dentro del entorno familiar , que según su testimonio se remontan a su adolescencia.

Uno de los puntos clave de la denuncia fue la incertidumbre sobre la paternidad de su hijo. A partir de eso, los investigadores ordenaron pericias genéticas para determinar quién era el progenitor .

En una primera instancia, el análisis descartó al padre de la víctima. Sin embargo, el resultado arrojó un dato determinante: el perfil genético correspondía a alguien del mismo grupo familiar.

policía, policía de mendoza Uno de los detenidos por abuso sexual en Palmira es miembro de la Policía de Mendoza (imagen ilustrativa). Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Con esa pista, se avanzó en el cotejo con otros posibles sospechosos. A través del sistema CODIS —la base de datos genética utilizada en investigaciones penales— se logró establecer una coincidencia plena con uno de los hermanos de la mujer, quien además es integrante de la Policía de Mendoza.

Tres detenidos y una trama que se extendió durante años

El expediente, a cargo del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, permitió reconstruir una secuencia de abusos que se habría prolongado durante largo tiempo dentro de la vivienda familiar.

Hasta el momento, hay tres imputados y detenidos:

El padre de la denunciante , acusado de abuso sexual agravado por el vínculo.

, acusado de abuso sexual agravado por el vínculo. Uno de los hermanos , también imputado por delitos contra la integridad sexual.

, también imputado por delitos contra la integridad sexual. El policía de 29 años, señalado como abusador y padre del hijo de la víctima.

Este último fue detenido en un allanamiento en Palmira y luego trasladado a distintas dependencias policiales por cuestiones operativas. Tras su aprehensión, le retiraron el arma reglamentaria y otros elementos de trabajo, como parte del protocolo, informó Canal 9.

El testimonio de la víctima y el contexto de los abusos sexuales

Según consta en la denuncia, los abusos se habrían producido en reiteradas ocasiones y en condiciones de vulnerabilidad, incluso cuando la mujer estaba dormida o bajo efectos de medicación.

Ese relato fue clave para que la fiscalía avanzara con medidas de prueba y detenciones. La causa se mantiene bajo secreto de sumario, debido a la gravedad de los hechos y la presencia de un menor.

Por el momento, no se difundieron identidades ni detalles personales de los involucrados, en resguardo de la víctima y del niño.

Con los tres sospechosos detenidos, la Justicia busca ahora determinar la cantidad de hechos denunciados y las responsabilidades penales de cada acusado.

El caso generó un fuerte impacto en la comunidad y expuso una trama de violencia extrema que permaneció oculta durante años, hasta que la víctima decidió romper el silencio.