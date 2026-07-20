20 de julio de 2026
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Sitio Andino
Loan Danilo Peña

Analizan un video de un niño en Paraguay por su parecido con Loan Danilo Peña

Un video registrado durante un evento en Paraguay mostró a un niño con un notable parecido físico a Loan Danilo Peña. Las autoridades aseguran que hay "demasiada similitud".

No es la primera vez que Paraguay aparece mencionado dentro de la investigación por la desaparición de Loan

No es la primera vez que Paraguay aparece mencionado dentro de la investigación por la desaparición de Loan

Por Sitio Andino Policiales

Un video difundido en las últimas horas en las redes sociales volvió a poner el foco sobre la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes. En las imágenes captadas en Paraguay aparece un menor con un marcado parecido físico al pequeño, situación que motivó el análisis de las autoridades.

El video viral que despertó nuevas sospechas

El registro corresponde a un fragmento de un noticiero paraguayo en el que un periodista entrevista a un niño que asegura llamarse Ramiro. La escena fue grabada durante la Expoferia de Mariano Roque Alonso, uno de los eventos más importantes de Paraguay.

De acuerdo con lo informado por Noticias Argentinas, la querella que interviene en la causa indicó que se encuentra "a la espera de cualquier novedad oficial" que puedan aportar las autoridades paraguayas. "Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de ese niño, quien de momento solo sabemos su nombre", detalló el oficial del Departamento de Búsqueda de Paraguay.

El video acumuló miles de comentarios de usuarios que señalaron el gran parecido del menor con Loan Danilo Peña.

El video acumuló miles de comentarios de usuarios que señalaron el gran parecido del menor con Loan Danilo Peña.

En este sentido, el agente subrayó "se recaban" las imágenes de "más cámaras de seguridad" y consignó que "se pudo ver al niño junto a una pareja dentro de la Expo".

Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro

No es la primera vez que Paraguay aparece mencionado dentro de la investigación por la desaparición de Loan. En distintas oportunidades surgieron versiones e indicios que apuntaban al vecino país, aunque hasta el momento ninguna de esas pistas logró confirmar el paradero del niño.

Dónde fue grabado el video

La Expoferia de Mariano Roque Alonso se desarrolla entre el 11 y el 26 de julio y es considerada una de las muestras más importantes de Paraguay. El evento reúne a más de 1.450 expositores, además de espectáculos artísticos, ferias de empleo y competencias ganaderas.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron que el niño que aparece en el video tenga algún vínculo con Loan Danilo Peña, por lo que la grabación forma parte de las medidas de verificación habituales dentro de una investigación que continúa abierta.

La investigación continúa con siete procesados

Mientras se analiza la autenticidad y el alcance del nuevo video, la investigación judicial mantiene su principal hipótesis sobre la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

La investigación judicial mantiene su principal hipótesis sobre la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

La investigación judicial mantiene su principal hipótesis sobre la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

En ese expediente permanecen imputados Laudelina Peña, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, acusados por la presunta participación en la desaparición del menor, quien continúa siendo intensamente buscado.

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