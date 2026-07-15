El juicio por la desaparición de Loan entra en pausa: los testimonios que marcaron la última audiencia

El juicio por la desaparición de Loan Peña quedó en suspenso debido a la feria judicial , luego de una audiencia atravesada por testimonios que volvieron a poner el foco sobre Walter Maciel y el manejo de las pruebas. Las declaraciones de las tías del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024, en Corrientes, sumaron nuevos elementos al debate oral.

La audiencia del pasado 8 de julio contó con los testimonios de Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, y de las tías del menor, Lidia Isabel Noguera y Gabina Valeria Noguera, esta última integrante de la Policía de Corrientes .

Al comenzar su declaración, Lidia expresó su principal objetivo frente al Tribunal: " Quiero saber la verdad . Qué pasó con mi sobrino". Luego recordó que el día de la desaparición recibió un llamado de su sobrino Mariano Peña , quien le informó que Loan se había perdido en el campo. También relató que, mientras se dirigía en moto hacia el lugar, se cruzó con Antonio Benítez, quien caminaba sin remera rumbo a 9 de Julio. " No sabía que Loan estaba con él", afirmó.

La tía de Loan también aportó otro dato que la Fiscalía considera significativo. Según contó, un familiar le dijo haber visto a Antonio Benítez primero con una remera roja, luego sin camiseta y más tarde con otra prenda de color marrón grisáceo junto a una persona encapuchada. Ese supuesto cambio de vestimenta ya había sido señalado por los investigadores como un posible intento de ocultar su identidad durante las horas posteriores a la desaparición .

El comisario Walter Maciel, uno de los imputados más complicados en la causa por la desaparición de Loan.

Además, Lidia sostuvo que Walter Maciel habría ordenado grabar un video para desalentar las marchas que reclamaban la aparición del niño. También aseguró que su hermana, María, madre de Loan, le contó que el excomisario le impidió participar de la búsqueda al decirle: "De acá no se me mueva", señala el medio El Destape. Según el relato, esa decisión frustró el intento de la mujer por salir a buscar a su hijo al día siguiente de la desaparición.

Antes de finalizar la audiencia, Lidia Noguera pidió dirigirse a los acusados con un mensaje cargado de emoción: "Por favor, que, si alguien sabe algo que lo diga, porque no solo se llevaron a mi sobrino, se llevaron la vida de mi madre también, que hace poco tiempo falleció y ella esperaba que su nieto regrese".

Por su parte, Gabina Valeria Noguera declaró que recibió instrucciones de Maciel para reunir información sobre los familiares que participaron del almuerzo del 13 de junio de 2024. Durante el debate también se incorporó como prueba una comunicación telefónica mantenida el 14 de junio entre Gabina y Laudelina Peña, en la que esta última afirmaba haber encontrado el botín del menor.

La sargento reconoció irregularidades en la recolección de una prenda del niño que fue utilizada para el trabajo de los perros rastreadores. Explicó que Maciel el pidió buscar un jogging, el cual fue retirado de un cesto de ropa sucia, colocado en una bolsa de residuos y al que no se le realizó un registro fotográfico ni un acta formal. "Debí haber labrado un acta de secuestro", admitió.

La defensa de Antonio Benítez intentó cuestionar ese testimonio al preguntar si la ropa buscada correspondía al imputado, aunque Gabina aclaró que la prenda era exclusivamente para los canes. La testigo sostuvo su versión durante todo el interrogatorio.

Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, tres de los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Foto: Gentileza Identidad Correntina.

En tanto, Alfonso Benítez, padre de Antonio, afirmó que su hijo llegó a su casa visiblemente alterado para pedir una linterna e incorporarse a la búsqueda de Loan. "Lo noté preocupado. Llegó mi hijo asustado pidiéndome una linterna", declaró. Además, aseguró que no cree que su hijo tenga relación con la desaparición y dijo que nunca pudo observar las huellas halladas en el barro porque le impidieron acercarse al lugar donde trabajaba Walter Maciel.

Con el proceso ahora en pausa por la feria judicial, el debate oral continuará el 28 de julio.