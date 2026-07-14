La niña de 8 años atropellada en San Martín sigue grave y piden por su recuperación

La niña de 8 años que fue atropellada por un motociclista en San Martín permanece internada en grave estado en el hospital Pediátrico Humberto Notti . Allí, recibe asistencia médica desde desde que ocurrio el accidente vial, mientras su familia pide por su pronta recuperación.

Mientras la pequeña continúa luchando por su recuperación, familiares, amigos y vecinos del departamento de San Martín impulsaron en las últimas horas una cadena de oración , iniciativa que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Cientos de personas compartieron mensajes de fe, apoyo y esperanza dirigidos a la familia de la menor. Al mismo tiempo, reclamaron que el motociclista responsable del atropello se presente ante la Justicia , ya que escapó del lugar tras el impacto ocurrido sobre la Ruta Nacional 7 .

" Con la fe y la oración, todo es posible. Fuerza, Margarita. Dios está con vos y con toda tu familia ", expresa uno de los mensajes difundidos junto a dos fotografías de la niña.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta huyó del lugar en dirección al Este sin detenerse para asistir a la víctima.

La investigación continúa para localizar al motociclista

Tras el grave accidente, la menor fue trasladada de urgencia al hospital Pediátrico Humberto Notti, donde permanece internada bajo cuidados médicos.

En paralelo, los investigadores avanzan con distintas medidas para identificar y localizar al motociclista que protagonizó el hecho y huyó sin asistir a la víctima. La causa continúa en plena etapa investigativa mientras la familia espera novedades sobre el responsable del atropello.

Cómo ocurrió el accidente

El accidente ocurrió en el departamento de San Martín, cuando la menor, identificada como A.V.M.P, cruzaba la calle junto a su madre. El sujeto que conducía la moto se fugó y aún no fue identificado.

El siniestro se registró alrededor de las 17.52 en la intersección de Ruta Nacional 7 y calle Viamonte. De acuerdo con la información policial, la madre de la niña intentaba cruzar el acceso junto a su hija cuando, por causas que son materia de investigación, una motocicleta impactó contra la menor.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta huyó del lugar en dirección al Este sin detenerse para asistir a la víctima. La madre de la niña, identificada como V.A., informó a los efectivos que el rodado involucrado sería una motocicleta tipo enduro de color blanco y negro.