El juicio por Loan Peña continúa con la declaración de familiares y nuevos testigos

El niño tenía 5 años cuando desapareció tras participar de un almuerzo en la casa de su abuela.

La quinta audiencia del juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se reanuda este martes con la declaración de varios familiares del niño desaparecido y otros testigos convocados por la Fiscalía. El menor permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 , cuando fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio .

Según informó Noticias Argentinas, el fiscal Carlos Schaeffer convocó a prestar declaración a Miguel Ángel Noguera, Diego Arnaldo Peña, Roque Valeriano Noguera, Alfonso Benítez, Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera , todos familiares del niño.

Asimismo, también fueron citados como testigos Virgilio Leonardo Medina, Víctor Gustavo Fernández, Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre , quienes deberán comparecer ante el Tribunal durante la jornada.

La audiencia forma parte del debate oral y público que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición de Loan Danilo Peña . El niño tenía 5 años cuando desapareció tras participar de un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina , en el paraje El Algarrobal , jurisdicción de 9 de Julio , provincia de Corrientes .

Este martes será la quinta audiencia del juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

Según la investigación, luego del almuerzo el niño se dirigió junto a otras personas hacia un naranjal, donde fue visto por última vez antes de que se le perdiera el rastro.

Los acusados

El proceso judicial se desarrolla en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, mientras el Tribunal Federal de Corrientes juzga a los siete imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

En el banquillo de los acusados se encuentran el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; Laudelina Peña, tía de Loan; su marido Antonio Bernardino Benítez; además de Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.

Los acusados en el juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña.

La causa paralela por el presunto encubrimiento

En paralelo, también avanza otro proceso judicial en el que son juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Todos ellos enfrentan distintas imputaciones vinculadas al presunto encubrimiento y desvío de la investigación, una causa que se tramita de manera paralela al expediente principal por la desaparición del niño.