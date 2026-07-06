6 de julio de 2026
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Abigeato

Detectan un grave caso de abigeato en Lavalle y recuperan varios animales robados

La Policía de Mendoza detuvo a dos hombres en el marco de una investigación por abigeato en Lavalle y recuperó varios animales robados.

Parte del secuestro durante el procedimiento en Lavalle.&nbsp;

Parte del secuestro durante el procedimiento en Lavalle. 

 Por Pablo Segura

Un importante operativo de la Policía de Mendoza permitió esclarecer un caso de abigeato en Lavalle, donde fueron detenidos dos hombres y se recuperaron cinco ovejas que habían sido sustraídas, en tanto que en los allanamientos también se secuestraron armas de fuego, celulares, cueros de animales, municiones y distintos elementos utilizados para la faena clandestina.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Rural, quienes desarrollaron una investigación que permitió identificar a los sospechosos y localizar los animales denunciados como robados, además de reunir pruebas que los vincularían con el hecho.

Con las detenciones y el secuestro de los elementos de interés para la causa, la Justicia continúa con las actuaciones para determinar si los acusados integraban una estructura dedicada al robo de ganado y a la comercialización ilegal de animales y sus derivados.

El operativo que permitió esclarecer el caso de abigeato en Lavalle

La investigación comenzó tras la denuncia por la sustracción de varios animales en una zona rural de Lavalle. A partir de distintas tareas de inteligencia, relevamiento de pruebas y averiguaciones en el terreno, efectivos de la Policía Rural lograron identificar los lugares donde podrían encontrarse tanto los animales robados como otros elementos vinculados al delito.

Nuevo caso de abigeato en la provincia, esta vez, en Lavalle.

Nuevo caso de abigeato en la provincia, esta vez, en Lavalle.

Con las órdenes judiciales correspondientes, la Policía de Mendoza realizó una serie de allanamientos que culminaron con la detención de dos hombres, señalados como los principales sospechosos del hecho.

Durante los procedimientos, los uniformados recuperaron cinco ovejas sustraídas y secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares, cueros de animales, municiones y diversos elementos relacionados con la faena clandestina, todos incorporados como evidencia en el expediente judicial.

Los investigadores consideran que el material incautado será fundamental para establecer cómo operaban los acusados y si existen otras personas involucradas en la maniobra delictiva.

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