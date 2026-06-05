Ciudad de Mendoza: sospechado de robar en siete autos quedó libre por falta de pruebas

El objeto que portaba el sospechoso, investigado por forzar al menos 7 autos en Ciudad.

Un hombre que era investigado por una serie de robos y daños contra vehículos estacionados en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza fue aprehendido por la Policía luego de ser detectado en actitud sospechosa, pero recuperó la libertad pocas horas después por una polémica decisión judicial.

La medida se adoptó debido a que no existían elementos suficientes para vincularlo directamente con los hechos denunciados y porque varias de las víctimas no formalizaron las denuncias correspondientes.

El sospechoso había sido señalado por vecinos y comerciantes de la zona de calle Mosconi y 9 de Julio como el presunto autor de al menos siete episodios ocurridos en las últimas horas.

En varios de los casos, los vehículos sufrieron daños en sus vidrios o cerraduras y los delincuentes aprovecharon para sustraer distintos objetos de valor.

Los robos investigados y detectados por la Policía de Mendoza

Uno de los hechos ocurrió cuando el propietario de un Chevrolet Astra regresó de realizar compras y descubrió que habían roto uno de los vidrios traseros de su vehículo. Del interior le sustrajeron una campera deportiva y las llaves de su domicilio.

Camara de seguridad sospechoso El sospechoso captado en una cámara de seguridad de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Otro episodio se registró frente a una farmacia de la misma zona. Allí, el dueño de un Peugeot 208 dejó estacionado el rodado durante unos minutos y, al regresar, encontró destruido el vidrio trasero derecho. Los autores escaparon con un neceser que contenía documentación personal.

La tercera denuncia conocida tuvo como víctima al propietario de una Ford Ecosport. Según relató, había dejado el vehículo estacionado mientras realizaba compras y, al volver, detectó daños en la cerradura del conductor. Del interior desaparecieron una mochila con útiles escolares, una caja de herramientas y cadenas para nieve.

La aprehensión y la decisión de la Justicia

Horas después durante un patrullaje preventivo en la intersección de Mosconi y 9 de Julio, efectivos policiales observaron a un hombre que, al advertir la presencia del móvil, mostró nerviosismo y una actitud considerada sospechosa.

Los uniformados señalaron que sus características físicas y vestimenta coincidían con las de una persona que había sido captada por cámaras privadas de seguridad merodeando la zona donde ocurrieron los robos. Durante el palpado preventivo le encontraron un destornillador tipo "destripador", elemento que no pudo justificar.

Sin embargo, desde la Oficina Fiscal de Capital se resolvió no avanzar con una imputación penal debido a que no existían registros fílmicos que lo ubicaran cometiendo los hechos investigados. Además, la falta de denuncias formales de varias de las presuntas víctimas debilitó la posibilidad de reunir pruebas en su contra.

Por ese motivo, intervino el Juzgado Contravencional N°2, que dispuso procesarlo únicamente por una infracción al artículo 52 del Código Contravencional. El destornillador fue secuestrado y, tras cumplirse las medidas de rigor, el sospechoso recuperó la libertad.