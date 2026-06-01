El tabaquismo una amenaza que refuerza la prevención en Malargüe

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco , una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para alertar sobre lo s efectos nocivos del consumo de tabaco . En Malargüe , las actividades de concientización continúan durante esta semana con acciones preventivas, controles y estudios gratuitos destinados a la comunidad.

El Día Mundial Sin Tabaco representa una oportunidad para reflexionar sobre una de las principales causas evitables de enfermedades y muertes en el mundo. La efeméride busca fomentar hábitos saludables, reducir el consumo de productos derivados del tabaco y fortalecer las estrategias de prevención y promoción de la salud.

En Malargüe, debido a la importancia de la temática y al impacto que el tabaquismo genera en la población, las actividades de sensibilización continúan desarrollándose durante los próximos días en distintos centros asistenciales del departamento.

Uno de los principales espacios donde se llevan adelante estas acciones es el Centro de Salud 225 de barrio El Payén, además de otros efectores dependientes del Hospital Regional Malargüe y el Área Sanitaria local. Allí se realizan charlas informativas, asesoramiento profesional y estudios gratuitos orientados a la detección temprana de enfermedades respiratorias asociadas al consumo de tabaco.

Controles de salud para detectar afecciones respiratorias

Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las espirometrías gratuitas para pacientes con y sin obra social. Se trata de un estudio sencillo, rápido y no invasivo que permite evaluar la capacidad pulmonar y el funcionamiento de las vías respiratorias. Mediante diferentes maniobras respiratorias, los profesionales pueden detectar de manera temprana patologías como asma, bronquitis crónica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Desde el sistema sanitario remarcan que la espirometría resulta fundamental para realizar diagnósticos oportunos, monitorear tratamientos y prevenir complicaciones, especialmente en personas fumadoras o expuestas a factores de riesgo que afectan la salud respiratoria.

Invierno y tabaquismo

La llegada del invierno y el descenso de las temperaturas también generan preocupación entre los especialistas. Durante esta época del año suelen incrementarse las consultas por afecciones respiratorias, una situación que impacta con mayor fuerza en quienes consumen tabaco.

El tabaquismo deteriora las defensas naturales de las vías respiratorias y favorece la aparición de enfermedades como bronquitis, neumonía y descompensaciones de cuadros respiratorios crónicos. A ello se suma el efecto irritante del aire frío, que puede agravar síntomas como tos persistente, congestión y dificultad para respirar.

Por este motivo, los profesionales de la salud recomiendan abandonar el hábito de fumar, mantener los ambientes ventilados, completar los controles médicos preventivos y reforzar los cuidados durante la temporada invernal para proteger la salud pulmonar.