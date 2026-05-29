29 de mayo de 2026
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Narcotráfico

Narcotráfico en Malargüe: Gendarmería Nacional encontró numerosas cápsulas de cocaína

El hallazgo se produjo al interior de una valija, la cual era transportada en un micro de larga distancia hacia Río Negro. La acusada negó la propiedad de la droga.

Narcotráfico en Malargüe: Gendarmería Nacional encontró numerosas cápsulas de cocaína

Narcotráfico en Malargüe: Gendarmería Nacional encontró numerosas cápsulas de cocaína

Por Sitio Andino Policiales

Gendarmería Nacional secuestró más de 180 cápsulas de cocaína ocultas dentro de una valija durante un control de rutina realizado en Malargüe sobre un colectivo de larga distancia con destino a Río Negro. Por el hecho de narcotráfico fue detenida una mujer mendocina, quien aseguró que el equipaje no le pertenecía y afirmó haberlo recibido en la Terminal de Mendoza.

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Secuestran cápsulas de cocaína en un colectivo que viajaba hacia Bariloche

El operativo fue realizado por efectivos de la Sección “San Rafael”, dependiente del Escuadrón 29 “Malargüe, mientras llevaban adelante controles sobre la Ruta Nacional 40.

Durante la inspección de un colectivo de larga distancia que había partido desde la Ciudad de Mendoza con destino a San Carlos de Bariloche, el can antinarcóticos Eko” marcó una valija de color lila que despertó sospechas entre los uniformados.

Ante esta situación, los gendarmes identificaron a la propietaria del equipaje, quien negó conocer el contenido de la valija y manifestó que se la habían entregado en la Terminal de Mendoza.

Gendarmería Nacional - Cocaína - Malargue
Más de 180 cápsulas de cocaína secuestradas: la acusada viajaba con su hija.

Más de 180 cápsulas de cocaína secuestradas: la acusada viajaba con su hija.

Por disposición del magistrado interviniente, el personal avanzó con la apertura del equipaje y descubrió un doble fondo que ocultaba 184 cápsulas con una sustancia blanca en su interior.

Posteriormente, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de Narcotest correspondientes y confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 2 kilos y 168 gramos.

El Ministerio Público Fiscal ordenó el secuestro de la droga y la detención de la sospechosa. Además, debido a que la mujer viajaba junto a una menor de edad, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario de la provincia.

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