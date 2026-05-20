20 de mayo de 2026
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San Martín

San Martín: detienen a una mujer con una importante cantidad de cocaína

La Policía contra el Narcotráfico detuvo en la Terminal de Ómnibus de San Martín a una mujer que transportaba un cargamento de cocaína.

Secuestro droga cocaina (2)
Por Pablo Segura

Un importante operativo antidroga realizado en el departamento de San Martín terminó con la detención de una mujer de 28 años que transportaba casi siete kilos de cocaína entre sus pertenencias en la Terminal de Ómnibus, por lo que ahora se investiga el origen de ese cargamento de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), que desplegaban controles preventivos en distintos sectores de la terminal cuando detectaron movimientos sospechosos por parte de la pasajera.

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Según informaron fuentes policiales, durante las tareas de identificación y verificación, los uniformados hallaron una importante cantidad de droga oculta entre los elementos que llevaba la mujer. Tras el pesaje correspondiente, se confirmó el secuestro de aproximadamente 6.800 gramos de cocaína.

Importante secuestro de droga en San Martín

La mujer quedó inmediatamente detenida y fue puesta a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar el origen y destino del cargamento secuestrado.

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Parte de la droga incautada en la Terminal de Ómnibus de San Martín.

Parte de la droga incautada en la Terminal de Ómnibus de San Martín.

El operativo generó un fuerte movimiento en la terminal sanmartiniana y volvió a poner el foco sobre los controles preventivos que realiza la Policía Contra el Narcotráfico en puntos estratégicos del este mendocino.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que este tipo de controles forman parte de una estrategia orientada a combatir el traslado y comercialización de droga en Mendoza, especialmente en zonas de circulación masiva de pasajeros.

La detención se suma a otros procedimientos recientes vinculados al narcotráfico en la provincia, donde las fuerzas de seguridad vienen intensificando las inspecciones en rutas, terminales y accesos departamentales.

Desde la fuerza destacaron que el operativo en San Martín permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga, además de avanzar sobre una posible red de distribución que ahora será investigada por la Justicia Federal.

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