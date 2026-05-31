En Malargüe un sujeto con el doble de alcohol permitido protagonizó un violento accidente vial

Un conductor que circulaba con más del doble del límite permitido de alcohol en sangre protagonizó un accidente vial durante la madrugada de este domingo en Malargüe . El vehículo terminó dentro de una acequia y tanto el automovilista como su acompañante sufrieron lesiones , por lo que debieron recibir asistencia médica.

Las primeras horas de hoy volvió a dejar un preocupante episodio relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol en la ciudad de Malargüe . Un hombre resultó lesionado y su acompañante debió ser trasladado al hospital luego de que el vehículo en el que circulaban terminara dentro de una acequia tras perder el control en una transitada intersección.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza , el siniestro ocurrió alrededor de las 6.40 cuando personal policial fue desplazado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) tras un llamado al 911 que alertaba sobre un automóvil que había caído a un canal .

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Bora gris circulaba por calle Rufino Ortega en dirección de sur a norte . Por causas que son materia de investigación, al llegar a la intersección con Alfonso Capdeville, el conductor perdió el dominio del rodado, salió de la calzada y terminó dentro de una acequia ubicada en el sector .

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes sufrieron lesiones de distinta consideración. Personal médico que acudió al lugar diagnosticó al conductor un traumatismo facial, mientras que el acompañante manifestó fuertes dolores en la zona toráxica y lumbar, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Malargüe para una evaluación más exhaustiva.

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado positivo de 1,13 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

Por disposición judicial, el vehículo fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial. Además, se iniciaron actuaciones por averiguación de lesiones culposas, mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.