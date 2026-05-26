El proyecto para explorar litio en el sur provincial recibió media sanción del Senado. Foto: Prensa del Senado de Mendoza.

La Cámara de Senadores de la Legislatura de Mendoza dio media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración de sales de litio “Don Luis y Otro” , ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe . El oficialismo logró la aprobación con 32 votos positivos y 4 negativos.

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La DIA tratada este martes en el Senado fue realizada luego de un proceso de evaluación con análisis técnicos, dictámenes sectoriales e instancias de participación ciudadana con dos audiencias públicas. La normativa provincial establece que la Casa de las Leyes debe analizarla para otorgarle la ratificación correspondiente.

Esta iniciativa de exploración en el sur de la provincia apunta a determinar si hay litio, en qué cantidades, de qué calidad, y si sirve para ser utilizado con fines comerciales e industriales, según explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien semanas atrás asistió a un plenario de comisiones para dar detalles del proyecto.

Proyecto “Don Luis y Otro”

El proyecto “Don Luis y Otro” abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas y corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente sales de litio, un mineral considerado crítico para la transición energética y la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

proyecto don luis san rafael y malargüe El proyecto “Don Luis y Otro” está ubicado en San Rafael y Malargüe.

La propuesta fue evaluada inicialmente en territorio sanrafaelino, luego el titular de El Jarillar S.A. pidió ampliar el área de exploración hacia Malargüe, en conjunto con Ampere Lithium, una empresa australiana.

Debate en el Senado

La senadora Yamel Ases (CM), durante el debate en el recinto, afirmó que esta DIA no se trata de un "cheque en blanco" sino que esta DIA es un "instrumento ambiental, dinámico y con exigencias claras, sujetaas a control permanente". A su vez, sostuvo que se encuadra bajo las exigencias de la Ley 7722.

"Las sales de litio son un recurso estratégico, altamente demandado a nivel mundial cada día más. Esta minería moderna no es solo extracción, es desarrollo territorial", comentó la legisladora Jésica Laferte (CM), quien nombró algunos ejemplos de su uso: "Lo encontramos en baterías de celulares, herramientas eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía. Por eso este recurso es uno de los pilares de la transición energética". Además, dijo que impactará positivamente en empleo, infraestructura, educación técnica, Pymes y comercio local.

El peronismo, en tanto, votó dividido. Los senadores del Partido Justicialista votaron a favor de la DIA tratada, mientras que los Félix González y Omar Parisi, de Fuerza Patria, no acompañaron el proyecto. También votaron en contra Dugar Chappel (Partido Verde) y Flavia Manoni (LUM).

Qué dice la Declaración de Impacto Ambiental

La DIA presentada en la Legislatura por el Poder Ejecutivo y que ya inició su tratamiento en comisiones del Senado, fue aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y por la Dirección de Minería. Allí se establece que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para su etapa de exploración.

El Gobierno determinó un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse. Entre ellas: actualización de la línea de base ambiental, implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, presentación de planes de contingencia, obtención de permisos sectoriales, constitución de seguros ambientales.

También se contemplan obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, con el objetivo de identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales.

El esquema de control prevé la presentación periódica de informes, la posibilidad de inspecciones sin aviso y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la actualización ambiental del proyecto cada dos años.