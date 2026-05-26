El Gobierno nacional llamó a licitación para ampliar el aeropuerto de la provincia de Mendoza.

El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para realizar una remodelación integral en distintos sectores del Aeropuerto Internacional El Plumerillo de la provincia de Mendoza . Las obras, anunciadas meses atrás, buscan modernizar áreas estratégicas vinculadas al control y las comunicaciones aeronáuticas.

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La convocatoria lanzada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea, a través de la Licitación Pública (Modo IV) 02/2026, apuntan a sectores clave para la navegación aérea y el funcionamiento operativo. El Ejecutivo apunta a mejorar las instalaciones de 13 aeropuertos del país, incluidos los de Mendoza y San Rafael, con una inversión de más de 500 millones de dólares.

Aunque en esta etapa solo se incluye El Plumerillo.

Remodelación del aeropuerto El Plumerillo

De acuerdo con el llamado, la licitación es para remodelar las siguientes áreas:

Area Control Center o Centro de Control de Área (ACC): sector desde donde los controladores aéreos supervisan y coordinan los vuelos.

sector desde donde los controladores aéreos supervisan y coordinan los vuelos. Planta transmisora: instalación que alberga los equipos de comunicación y transmisión.

instalación que alberga los equipos de comunicación y transmisión. Sala GEL: sala con grupos electrógenos o sistemas de energía de respaldo.

sala con grupos electrógenos o sistemas de energía de respaldo. Torre de control (TWR): torre desde donde los controladores dirigen los movimientos de las aeronaves.

Aeropuerto Francisco Gabrielli El Plumerillo - 273706

Las empresas interesadas tendrán que realizar una visita al lugar, prevista para el 29 de mayo, y el plazo para la presentación de ofertas es el próximo 5 de junio.

Cuándo llegará el Metrotranvía al aeropuerto El Plumerillo

En enero pasado, el Gobierno de Mendoza sostuvo que está previsto que las obras de ampliación del Metrotranvía hacia el Aeropuerto El Plumerillo finalicen en el mes de octubre. Se trata de la etapa 4, el nuevo tramo que va hacia Las Heras. Además, la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) se encuentra ejecutando la etapa 3 de la ampliación, que va desde Godoy Cruz hasta Luján de Cuyo.