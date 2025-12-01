Manuel Adorni confirmó que modernizarán los aeropuertos de Mendoza y San Rafael

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni , anunció obras en 13 aeropuertos del país, entre los que se encuentran el de Mendoza y San Rafael . En total son 15 obras, con una inversión de más de 500 millones de dólares.

El plan de obras se realizará gracias a la articulación entre Aeropuertos Argentina y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) . El proyecto incluye la construcción de terminales, su remodelación y ampliación, mejoras en las pistas de aterrizaje y en las salas de pre-embarque.

Se modernizarán los aeropuertos de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael .

Según el comunicado de la Secretaría de Transporte de la Nación , "la modernización de los aeropuertos implica obras estratégicas y necesarias para que la Argentina pueda consolidar la reactivación del sector aerocomercial, en el marco de la política de Cielos Abiertos y desregulación impulsada por el presidente Milei".

Además, detalla que en el aeropuerto de Mendoza realizarán una ampliación de la terminal, mientras que en San Rafael ampliarán y readecuarán la terminal.

A inicios de 2025, también fueron anunciadas obras para los dos aeropuertos y ahora se espera el impulso de las construcciones de la mano del gobierno nacional.

aeropuerto san rafael.jpg El aeropuerto del sur mendocino está incluido en los planes de obras del gobierno nacional.

Más aviones para Aerolíneas Argentinas

La aerolínea nacional incorporará 18 aviones a su flota. Se trata del primer plan de inversión financiado con fondos propios de la compañía. En total, se van a sumar cuatro Airbus A330neo para viajes de largo alcance y catorce Boeing 737 MAX para vuelos domésticos y regionales.

"Esta inversión es posible gracias al proceso de racionalización que impulsó el Gobierno Nacional y que incluyó la baja del 18% de la planta de personal, la cancelación de rutas deficitarias, el cierre de sucursales y la concentración de operaciones en destinos estratégicos", indicó Adorni.