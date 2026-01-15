15 de enero de 2026
Cuándo llegará el Metrotranvía al aeropuerto El Plumerillo

El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha en la que esperan que el Metrotranvía esté funcionando hacia el aeropuerto internacional.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza tiene previsto finalizar la obra de extensión del Metrotranvía hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo antes de fines del 2026. Además, se esperan los trabajos anunciados por la Nación para refuncionalizar la capacidad operativa de la terminal área.

En el caso de la etapa 4, el nuevo tramo que va hacia Las Heras tiene un estado de avance del 70%, con 3,70 km de vía doble armados, según los datos oficiales, con ya iniciados movimientos de suelos en la zona del aeropuerto.

“Se viene una obra de ampliación de la capacidad de la terminal del aeropuerto en un 40%. Esto nos abre la puerta a otros destinos. En octubre de este año está previsto terminar esa obra, prácticamente al mismo tiempo que la extensión del Metrotranvía. Esperamos que una vez que esté lista comience a funcionar el servicio”, declaró el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Cuándo estará en funcionamiento del Metrotranvía hacia el aeropuerto

El jueves pasado, durante la visita de Diego Santilli, ministro del Interior, el funcionario también comentó que poder llegar con el Metrotranvía al aeropuerto va “a ser un símbolo para imponer la marca Mendoza a nivel nacional y mundial”, al convertir a la provincia en la segunda ciudad de Latinoamérica en tener un servicio de ese tipo, detrás de São Paulo. “Esperamos que antes de fin de este año esta estación ya esté en funcionamiento”, señaló.

obras metrotranvía aeropuerto
Así se verá la obra terminada. Foto: Gobierno de Mendoza.

En los próximos días se iniciará la construcción de las bases de hormigón para los postes de catenaria, el montaje de los postes y las vías, y se avanzará en paralelo con el parador y sus accesos. En el sector del aeropuerto, el avance global es del 15% y se estima que en seis meses la obra estará en una etapa muy avanzada.

Además del tramo hacia Las Heras, la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) se encuentra ejecutando la etapa 3 de la ampliación, que va desde Godoy Cruz hasta Luján de Cuyo, que se encuentra en un 71%, con 7,20 km de vía doble armados. “Vamos a tener casi 38 kilómetros de vía por toda el área metropolitana”, indicó Mema.

En cuanto a las estaciones y los paradores inteligentes correspondientes a las etapas 3 y 4, su finalización está prevista para marzo. Esto incluye cierres perimetrales construidos con materiales resistentes al vandalismo y con el objetivo de evitar que personas utilicen el servicio sin pagar el pasaje. Las instalaciones incluyen portales automáticos sincronizados con la llegada de las duplas y molinetes bidireccionales equipados con sistemas antisalto.

Nuevas duplas

El último convenio que la STM firmó con el Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego, Estados Unidos, establece que este año deberán llegar 12 nuevas duplas a Mendoza, que se sumarán a las 27 ya ingresadas. Sin embargo, el ministro planteó la necesidad de tener que adquirir más formaciones: “Venimos recibiendo duplas todos los años, las estamos reacondicionando. Con el crecimiento que va a tener el sistema tenemos que empezar a plantearnos la posibilidad de comprar duplas nuevas, así que eso seguramente va a ser un planteo en adelante”.

Las unidades trasladadas desde norteamérica son desensambladas en su ciudad de origen y transportadas hasta Houston, Texas. Desde allí, emprenden el trayecto por mar durante aproximadamente un mes hacia el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Una vez en Argentina, las duplas son traídas a Mendoza por vía terrestre, cargadas en camiones preparados para tal tarea.

Obras en el aeropuerto

A su vez, para este año la Nación anunció una inversión de alrededor US$ 12 millones para ampliar en un 40% la capacidad operativa del aeropuerto, lo que incluye nuevas salas de embarque para vuelos de cabotaje e internacionales y salas VIP.

26 de agosto, paro controladores aereos, aeropuerto, aviones, aeropuerto de mendoza, pasajeros demorados, paro, demoras, viaje, avion, embarque
Aeropuerto Internacional El Plumerillo.

El plan de obras del Gobierno nacional también alcanzará también al aeropuerto de San Rafael, el de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Río Grande, Río Gallegos y Formosa.

