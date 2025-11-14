14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Transporte público

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

El Gobierno de Mendoza autorizó fondos a la STM-SAUPE para trasladar las unidades del Metrotranvía. Cuánto invertirán y cómo será.

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos.

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza destinará casi $1.000 millones a la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM-SAUPE) para el traslado de duplas del Metrotranvía desde San Diego, California, Estados Unidos, hacia la provincia, según lo establecido en el decreto 2229, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Este gasto será afrontado con recursos del Presupuesto 2025 y la norma señala que el Poder Ejecutivo está autorizado a efectuar transferencias a dicha empresa "con fines de inversión en bienes de capital y/u obras de infraestructura, ya sea en un solo acto o a través de entregas parciales conforme disponibilidad".

Lee además
Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"
La nueva conducción del centro de estudiantes de la FCE-UNCuyo.
UNCuyo

Franja Morada retuvo otro centro de estudiantes y el peronismo quedó tercero

Nuevas duplas para el Metrotranvía

El monto para la operación de logística de traslado de las unidades es de $983.048.731, señala el decreto que lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

Estas duplas adquiridas a Metropolitan Transit System (MTS) de San Diego se incorporarán al servicio del Metrotravía. Días atrás, arribaron a la provincia de Mendoza 27 de las 39 unidades estipuladas, "que fortalecen el plan provincial de consolidar un sistema de transporte público ágil, intermodal y sustentable".

metrotranvia traslado san diego
Traslado de duplas.

Traslado de duplas.

Cómo es el proceso de traslado

Las unidades son trasladadas desde Estados Unidos a través de un proceso logístico complejo. Cada una es desensamblada en su ciudad de origen y transportada por vía terrestre hasta Houston, Texas. Desde allí, emprenden el trayecto por mar durante aproximadamente un mes hasta el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Una vez en Argentina, las duplas son cargadas en camiones especializados que las trasladan por vía terrestre hasta Mendoza.

Al llegar, ingresan a un proceso de ensamblaje final, que incluye controles mecánicos y electrónicos exhaustivos. Una vez que se verifican y ajustan los sistemas técnicos, se retira el ploteo estético del interior y exterior de cada unidad, y se las adapta a la identidad visual local mediante la instalación de cartelería correspondiente.

pedido_296787_10112025

Temas
Seguí leyendo

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

Los elogios de Casa Rosada a Cornejo en la previa del arribo de ministros nacionales

Reforma laboral oculta: cambios en el Monotributo, Ganancias y un nuevo esquema de empleo

Cornejo celebró las visitas de Sturzenegger y Santilli y explicó a qué vienen

Jimena Latorre llamó a unificar criterios con las provincias andinas para la explotación de minerales críticos

Martín Menem confirmó que habrá sesiones extraordinarias: desde cuándo serán y qué proyectos tratarán

El socio estratégico de Mendoza define su futuro en las urnas: Chile, entre dos modelos de país

A Julio De Vido le rechazaron el arresto domiciliario y se entregó en Comodoro Py

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Las Más Leídas

El robo ocurrió en la medianoche, en Las Heras. 
inseguridad

Las Heras: le apuntaron con un arma en la cabeza a una niña para robarle solo $6.000

Las tormentas acechan a la provincia de Mendoza nuevamente.
El pronóstico extendido

¿Otro fin de semana pasado por agua?: rige una alerta por tormentas en Mendoza

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en noviembre 2025

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo
Te puede interesar

Beneficio imperdible de Banco Nación en combustible: así podés aprovecharlo y ahorrar al máximo

Volcán Peteroa (SEGEMAR). video
Esta mañana

Alerta en Malargüe: el volcán Planchón Peteroa emitió una columna de cenizas de 2 mil metros

Te Puede Interesar

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos.
Transporte público

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

Por Florencia Martinez del Rio
Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.
inseguridad

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Por Pablo Segura
Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad