30 de mayo de 2026
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Victoria Villarruel

Victoria Villarruel reivindicó la lucha contra las organizaciones guerrilleras y reavivó la polémica

Un mensaje publicado por Victoria Villarruel en el Día del Ejército generó repercusiones y reabrió viejos debates.

Victoria Villarruel y un polémico tuit.

Victoria Villarruel y un polémico tuit.

Por Sitio Andino Política

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a ubicarse en el centro de la discusión pública tras publicar un mensaje por el Día del Ejército Argentino en el que reivindicó el combate al "accionar terrorista" de las organizaciones guerrilleras durante la década del 70.

La titular del Senado difundió el mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X, donde además vinculó la conmemoración con la trayectoria militar de su familia.

El mensaje de Victoria Villarruel

En su publicación, la vicepresidenta destacó la figura de su padre, quien integró las filas del Ejército Argentino y participó tanto del Operativo Independencia como de la Guerra de Malvinas.

"Como hija de un militar del Ejército que combatió en Tucumán frente al accionar terrorista del ERP y que también defendió nuestra soberanía en Malvinas, sé del sacrificio, la entrega y el amor por la Argentina que hay detrás de cada servicio. ¡Feliz Día del Ejército Argentino! ¡Viva la Patria!", expresó.

La declaración generó una inmediata repercusión política y social, reabriendo el debate sobre la interpretación de los hechos vinculados a la violencia política de los años setenta.

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La referencia al Operativo Independencia

La mención a Tucumán remite directamente al Operativo Independencia, desplegado en 1975 con el objetivo de combatir la actividad del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en zonas rurales de esa provincia.

Se trata de uno de los episodios más debatidos de la historia reciente argentina y que continúa generando posiciones contrapuestas en distintos sectores políticos, sociales y académicos.

Una postura sostenida en el tiempo

Las expresiones de Villarruel se enmarcan en una posición que ha mantenido de manera constante respecto de los acontecimientos ocurridos antes y durante la última dictadura militar.

En distintas oportunidades, la vicepresidenta ha planteado la necesidad de incluir en el debate público la violencia ejercida por organizaciones armadas durante los años previos al golpe de Estado de 1976.

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Repercusiones en redes sociales por la publicación de Victoria Villarruel

El mensaje tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron comentarios de apoyo y críticas.

Mientras algunos usuarios respaldaron las expresiones de la vicepresidenta y destacaron el reconocimiento a las Fuerzas Armadas, otros cuestionaron la referencia al accionar militar en los años setenta y remarcaron la importancia de las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas desde el retorno de la democracia.

La publicación volvió a reflejar la sensibilidad que mantienen estos temas en la sociedad argentina y la persistencia de visiones contrapuestas sobre uno de los períodos más complejos de la historia nacional.

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