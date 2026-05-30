30 de mayo de 2026
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Claudio Úbeda

Tras la salida de Claudio Úbeda, Boca Juniors busca técnico y ya tiene dos candidatos

La derrota ante Universidad Católica aceleró el final del ciclo de Claudio Úbeda y la dirigencia ya trabaja en la contratación de un nuevo entrenador

Claudio Úbeda ya no es más el técnico de Boca Juniors.

Claudio Úbeda ya no es más el técnico de Boca Juniors.

Imagen: Fotobaires

El resultado dejó al Xeneize en el tercer puesto de su grupo de la Copa Libertadores y provocó una fuerte reacción de los hinchas, que despidieron al entrenador interino con silbidos y cuestionamientos.

El Club Atlético Boca Juniors busca un técnico con experiencia y liderazgo

Según trascendió, el Consejo de Fútbol considera que el próximo entrenador deberá contar con experiencia internacional, capacidad de gestión de grupos y personalidad para afrontar la presión que implica conducir a uno de los clubes más importantes del continente.

En ese contexto, dos nombres aparecen como los principales candidatos: Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed.

Néstor Lorenzo, el gran sueño de Riquelme

El actual entrenador de la Selección de Colombia es uno de los perfiles que más seduce a la dirigencia. Su experiencia en selecciones nacionales, su capacidad para construir equipos sólidos y su recorrido junto a José Pékerman lo posicionan como una de las alternativas más atractivas para el proyecto deportivo de Boca.

Sin embargo, su situación contractual representa un obstáculo importante, ya que se encuentra plenamente comprometido con el seleccionado colombiano y cualquier negociación requeriría acuerdos complejos entre las partes.

Colombia
Néstor Lorenzo, DT rival, potenció a la Selección en la final de la dura Copa América.

Néstor Lorenzo, DT rival, potenció a la Selección en la final de la dura Copa América.

El Turco Antonio Mohamed aparece como la opción más viable

Por otro lado, Antonio Mohamed surge como una alternativa con mayores posibilidades de concretarse en el corto plazo. El actual entrenador de Pumas de la UNAM cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y mexicano, además de experiencia en competencias de eliminación directa, una característica especialmente valorada por la dirigencia xeneize.

Además, su perfil motivador y su estilo ofensivo aparecen como atributos que podrían encajar con las necesidades actuales del equipo.

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La Copa Sudamericana, el gran objetivo

La prioridad de Boca pasa ahora por el repechaje de la Copa Sudamericana, instancia en la que buscará mantener viva la ilusión internacional de la temporada.

De acuerdo con la información difundida, el equipo disputará la serie frente a O'Higgins. El partido de ida se jugará en La Bombonera el 22 de julio, mientras que la revancha será el 29 de julio en Rancagua.

Con un nuevo entrenador por definir y la presión de obtener resultados inmediatos, Boca afrontará un semestre clave para su futuro deportivo e institucional.

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