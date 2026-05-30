La hoja de ruta de la Selección de Fútbol de Argentina para la Copa Mundial de Fútbol

La Selección de Fútbol de Argentina tiene todo listo para desembarcar en Estados Unidos.

La Selección de Fútbol de Argentina ya tiene base para disputar la Copa Mundial de Fútbol 2026: dónde se instalará en Estados Unidos

La Selección argentina avanza en la planificación de su participación en el Mundial 2026 y ya tiene definido cuál será su centro de operaciones durante gran parte de la competencia.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se instalará en Kansas City , ciudad que funcionará como base logística desde donde el plantel se trasladará hacia las distintas sedes de sus encuentros en Estados Unidos.

La Albiceleste trabajará en el Sporting KC Training Centre , un moderno complejo de entrenamiento inaugurado en 2018 y perteneciente al Sporting Kansas City.

El predio fue elegido por sus instalaciones de alta calidad y por su ubicación estratégica dentro del territorio estadounidense, lo que facilitará los desplazamientos durante el torneo.

El hotel elegido para la concentración de la Selección de Fútbol de Argentina

La delegación argentina se hospedará en el hotel Origin, ubicado a unos 20 minutos del centro de entrenamiento.

El establecimiento atraviesa la etapa final de una serie de remodelaciones que incluyen la construcción de un gimnasio especialmente acondicionado para recibir al plantel campeón del mundo.

La estrategia de la AFA para la Copa Mundial de Fútbol

La planificación diseñada por la AFA contempla mantener a Kansas City como base permanente y realizar viajes puntuales hacia cada sede de los partidos.

De esta manera, la Selección viajará el día previo a cada compromiso y regresará inmediatamente después de cada encuentro para continuar la preparación en su búnker.

La intención del cuerpo técnico es sostener esta modalidad al menos hasta los cuartos de final, siempre y cuando Argentina logre avanzar en el certamen.

Los amistosos previos al debut de la Selección de Fútbol de Argentina

Antes del inicio de la Copa del Mundo, el seleccionado nacional disputará dos encuentros amistosos en territorio estadounidense.

El primero será el 6 de junio frente a Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio ante Islandia, en Auburn, Alabama.

Tras esos compromisos, el equipo regresará a Kansas City para ultimar detalles de cara al estreno mundialista.

El camino de Argentina en la fase de grupos

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 está previsto para el 16 de junio ante Argelia , en Kansas City.

, en Kansas City. Posteriormente, el conjunto de Scaloni enfrentará a Austria el 22 de junio en Arlington, Texas.

en Arlington, Texas. La fase de grupos concluirá el 27 de junio frente a Jordania, nuevamente en Arlington.

Como vigente campeón del mundo, Argentina buscará en Estados Unidos, México y Canadá defender la corona conquistada en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.