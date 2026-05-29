Aparece en el álbum del Mundial, pero no jugará: el futbolista argentino que quedó fuera

En las últimas horas, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 . Sin embargo, hubo una ausencia que sorprendió a los hinchas: un futbolista que incluso aparece en el álbum de figuritas quedó fuera de la nómina definitiva . ¿Quién es?

Cada selección presentó su lista de 26 futbolistas para disputar el torneo más importante del fútbol mundial. En paralelo, Panini eligió a 18 jugadores por equipo para formar parte del álbum oficial y, en el caso de Argentina, solo hubo una diferencia respecto de la convocatoria final.

El nombre que apareció en las figuritas, pero quedó fuera de la nómina definitiva de Lionel Scaloni, fue Franco Mastantuono . El joven del Real Madrid perdió terreno durante la última temporada y el entrenador optó por incluir a otros futbolistas en la lista para defender el título conseguido en Qatar.

Franco Mastantuono apareció en el álbum, pero quedó fuera de la lista de Scaloni para el Mundial 2026

Entre los argentinos seleccionados para el álbum aparecen Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono, Nico González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Este detalle no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos fanáticos reaccionaron con sorpresa al descubrir que uno de los futbolistas incluidos en las figuritas finalmente no formará parte del plantel argentino en la Copa del Mundo.