29 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol

Aparece en el álbum del Mundial, pero no jugará: el futbolista argentino que quedó fuera

La Selección Argentina confirmó sus 26 convocados y un futbolista que aparece en las figuritas quedó fuera del Mundial. Mirá de quién se trata.

Aparece en el álbum del Mundial, pero no jugará: el futbolista argentino que quedó fuera

Aparece en el álbum del Mundial, pero no jugará: el futbolista argentino que quedó fuera

El único jugador del álbum Panini que quedó fuera de la lista de Argentina para el Mundial 2026

Cada selección presentó su lista de 26 futbolistas para disputar el torneo más importante del fútbol mundial. En paralelo, Panini eligió a 18 jugadores por equipo para formar parte del álbum oficial y, en el caso de Argentina, solo hubo una diferencia respecto de la convocatoria final.

El nombre que apareció en las figuritas, pero quedó fuera de la nómina definitiva de Lionel Scaloni, fue Franco Mastantuono. El joven del Real Madrid perdió terreno durante la última temporada y el entrenador optó por incluir a otros futbolistas en la lista para defender el título conseguido en Qatar.

album
Franco Mastantuono apareció en el álbum, pero quedó fuera de la lista de Scaloni para el Mundial 2026

Franco Mastantuono apareció en el álbum, pero quedó fuera de la lista de Scaloni para el Mundial 2026

Entre los argentinos seleccionados para el álbum aparecen Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz, Franco Mastantuono, Nico González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Este detalle no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde muchos fanáticos reaccionaron con sorpresa al descubrir que uno de los futbolistas incluidos en las figuritas finalmente no formará parte del plantel argentino en la Copa del Mundo.

Temas
Seguí leyendo

Del "Un'estate italiana" a "Muchachos": los temas que hicieron historia en los Mundiales

La Lepra enfrentará a un campeón poderoso de la Copa Libertadores en 8vos

El Desafío Ruta 40 YPF llega hoy a su gran final en San Juan

Boca se jugó la vida en la Libertadores ante Universidad Católica y ¡la perdió!

La lista de Argentina para el Mundial 2026 ya es oficial y hay nombres que nadie esperaba

El Desafío Ruta 40 puso a prueba a los pilotos en la salida de Mendoza a San Juan

El n° 1 no va más: Cerúndolo hizo historia y bajó a Sinner en París

El Desafío Ruta 40 deja Mendoza con una etapa complicada rumbo a San Juan

Lee además
Intercambio de figuritas en San Carlos. video

La pasión por el Mundial tendrá dos grandes encuentros en San Carlos
Lionel Messi salió con molestias ante Philadelphia Union y este lunes Inter Miami confirmó el diagnóstico.  

El parte médico que nadie se anima a mirar: cómo está Messi de cara al Mundial 2026
LO QUE SE LEE AHORA
El Desafío Ruta 40 afrontará este viernes su etapa final con definiciones abiertas y muchísima tensión en San Juan.

El Desafío Ruta 40 YPF llega hoy a su gran final en San Juan

Las Más Leídas

Cómo son las primeras casas prefabricadas chinas que comenzaron a venderse en Argentina

Mientras construir se vuelve más caro, llegan casas chinas que prometen ahorrar mano de obra y tiempo

Llegó el día: quiénes son los convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La lista de Argentina para el Mundial 2026 ya es oficial y hay nombres que nadie esperaba

El Gobierno de Mendoza oficializó la inversión para realizar la encuesta sobre condiciones de vida.

El Gobierno medirá las condiciones de vida e ingresos de los hogares de la provincia

El inmueble está ubicado en la Cuarta Sección de Ciudad.

El Gobierno subastará un departamento en desuso de la Cuarta Sección para fondearse

El imputado ya se encuentra alojado a la cárcel.

Hallaron a un anciano con desnutrición severa y su hijo terminó en la cárcel