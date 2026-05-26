San Carlos realizará dos jornadas de intercambio de figuritas con espíritu mundialista

El departamento de San Carlos se prepara para vivir dos jornadas cargadas de fútbol, amistad y pasión mundialista con nuevas ediciones del gran intercambio de figuritas.

La propuesta está pensada para que niños, niñas, jóvenes y familias puedan compartir su entusiasmo por el deporte y disfrutar de actividades recreativas en distintos puntos del departamento.

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El primero de los encuentros se realizará el jueves 28 de mayo, de 12.00 a 19.00 horas , en Plaza La Consulta. La actividad será organizada junto a Pez de Montaña y coincidirá con la celebración del Día de la Hamburguesa.

Durante toda la tarde habrá música, sorteos y propuestas gastronómicas para acompañar el intercambio de figuritas y el encuentro de las familias.

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La propuesta continuará en Barrio Borromeo en San Carlos

La iniciativa tendrá una segunda edición el sábado 30 de mayo desde las 15.00 horas en la Plaza del Barrio Borromeo.

Desde la organización destacaron que el objetivo es seguir generando espacios de encuentro comunitario donde el fútbol y el espíritu mundialista funcionen como punto de unión entre vecinos y vecinas del departamento.