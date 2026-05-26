26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Rodeo del Medio

Rodeo del Medio suma un nuevo espacio deportivo y recreativo

El nuevo espacio recreativo y deportivo está ubicado en Pedregal, Rodeo del Medio, y beneficiará a vecinos de cuatro barrios de la zona.

Nuevo espacio recreativo en Rodeo del Medio.

Nuevo espacio recreativo en Rodeo del Medio.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio inauguró un nuevo playón deportivo y espacio recreativo en Pedregal, Rodeo del Medio, una obra que beneficiará directamente a más de 700 familias de los barrios 25 de Julio, Chacras de Ortega, Cooperativa Belgrano y Jardín Necochea.

El nuevo predio busca fortalecer el acceso al deporte, la recreación y la vida comunitaria, en el marco de una política sostenida de inversión en infraestructura deportiva impulsada por el municipio. Con esta inauguración, la comuna ya supera los 20 playones deportivos construidos durante la actual gestión.

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Un espacio pensado para el deporte y la comunidad

El predio posee una superficie total de 4.800 metros cuadrados y cuenta con una cancha principal reglamentaria de 50 por 90 metros, apta para partidos de fútbol de 11 jugadores.

Además, el espacio incorpora tres canchas complementarias destinadas al desarrollo simultáneo de distintas disciplinas deportivas y un sector urbano peatonal pensado para el encuentro, el esparcimiento y las actividades sociales de vecinos y vecinas.

Desde el municipio señalaron que la obra nació a partir de una necesidad planteada por instituciones deportivas, establecimientos educativos y referentes barriales de la zona, quienes reclamaban un espacio municipal seguro, accesible y de calidad para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

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Más infraestructura deportiva para Rodeo del Medio

El crecimiento sostenido de Rodeo del Medio y la fuerte participación de jóvenes en actividades comunitarias evidenciaron la necesidad de generar infraestructura adecuada para la práctica deportiva y la organización de torneos y encuentros recreativos.

En ese sentido, desde la comuna remarcaron que el deporte representa una herramienta clave para la transformación social, la promoción de hábitos saludables y la construcción de comunidad.

La construcción del nuevo espacio recreativo fue posible gracias al trabajo articulado entre Maipú Municipio y la Fundación Grupo América, consolidando así el cuarto proyecto desarrollado en conjunto entre ambas instituciones.

La iniciativa busca continuar impulsando el deporte como motor de inclusión social, brindando a niños, jóvenes y familias espacios seguros y accesibles para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

El deporte como escuela de vida

En noviembre de 2025, Emiliano Sallei —actual presidente del Honorable Concejo Deliberante de Maipú y por entonces Director de Promoción Deportiva del Municipio— participó de un ciclo de charlas TEDx donde destacó el valor del deporte como herramienta de desarrollo e inclusión.

Durante aquella exposición, el funcionario hizo foco en la importancia de promover la construcción de playones deportivos en distintos puntos del departamento.

En ese contexto, Hugo, uno de los referentes de la zona, participó de la charla y fue reconocido como uno de los principales impulsores de este proyecto y del crecimiento de las escuelitas deportivas locales.

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