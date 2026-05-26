26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

Godoy Cruz impulsa el desarrollo emprendedor con nuevas herramientas de acompañamiento

El relevamiento de Godoy Cruz permitirá construir una red local orientada a fortalecer la visibilización y el desarrollo de la economía social

Relevamiento destinado a emprendedores y productores en Godoy Cruz.

Relevamiento destinado a emprendedores y productores en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz continúa impulsando políticas de acompañamiento al trabajo independiente y al desarrollo local. En ese marco, la División de Economía Social puso en marcha un relevamiento destinado a emprendedores y productores del departamento.

La propuesta está orientada a personas que elaboren productos propios, artesanales y con identidad local, con el objetivo de conocer la realidad de los distintos proyectos productivos que funcionan en el municipio.

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Una iniciativa para fortalecer la economía social

Desde el Municipio explicaron que el relevamiento busca generar nuevas herramientas de acompañamiento y consolidar una red local de emprendedores.

La convocatoria está abierta a personas con emprendimientos activos de producción propia, sin importar el rubro al que pertenezcan.

La información recopilada permitirá impulsar acciones vinculadas a la visibilización, la participación y el fortalecimiento de la economía social en el departamento.

Acceso a ferias, mercados y capacitaciones en Godoy Cruz

Quienes formen parte de la convocatoria podrán acceder a futuras ferias, mercados, capacitaciones y programas impulsados por el Municipio para fortalecer el sector emprendedor.

Además, la iniciativa apunta a consolidar espacios de encuentro y comercialización que favorezcan el crecimiento de los proyectos locales y el trabajo colaborativo entre emprendedores godoicruceños.

Cómo participar del relevamiento

Las personas interesadas podrán completar un formulario online habilitado por la comuna para sumarse a la convocatoria.

Para más información, desde la División de Economía Social indicaron que se pueden realizar consultas telefónicas a los números 4429360 y 4429361, además del WhatsApp 2613068525 o el correo electrónico [email protected].

Según destacaron desde el Municipio, la propuesta forma parte de las políticas orientadas a fomentar el empleo independiente y fortalecer la producción local en Godoy Cruz.

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