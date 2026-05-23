Tragedia en Godoy Cruz: un conductor murió tras caer al canal aluvional

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:24, un trágico accidente vial terminó con la muerte de un hombre en Godoy Cruz . El hecho ocurrió en la zona del Canal Aluvional, a la altura de la rotonda ubicada entre el Puente San Vicente y San Francisco de Asís.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre la caída de un vehículo al interior del canal . Al llegar al lugar, el personal constató la presencia de un automóvil blanco, un Audi A3, y de su conductor (N.N hombre mayor de edad), quien aparentemente se encontraba sin signos vitales .

De inmediato, efectivos policiales descendieron junto a personal de Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar .

Además, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), mediante las cámaras de seguridad del 911, se logró establecer que el conductor circulaba por calle San Francisco de Asís con dirección al sur y, al llegar a la rotonda, perdió el dominio del vehículo, cayendo al interior del canal aluvional.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente a la jurisdicción.