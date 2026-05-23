23 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

Tragedia en Godoy Cruz: un conductor murió tras caer al canal aluvional

Un hombre murió tras caer con su auto a un canal aluvional en Godoy Cruz. Conocé todos los detalles del trágico accidente vial.

Tragedia en Godoy Cruz: un conductor murió tras caer al canal aluvional

Tragedia en Godoy Cruz: un conductor murió tras caer al canal aluvional

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 04:24, un trágico accidente vial terminó con la muerte de un hombre en Godoy Cruz. El hecho ocurrió en la zona del Canal Aluvional, a la altura de la rotonda ubicada entre el Puente San Vicente y San Francisco de Asís.

Sin título (5)
Así quedó el vehículo tras el trágico accidente vial en Godoy Cruz

Así quedó el vehículo tras el trágico accidente vial en Godoy Cruz

Lee además
Corte de tránsito en zona de Godoy Cruz.

Conductores deberán buscar caminos alternativos por obras en Godoy Cruz
Milagroso accidente vial en pleno Acceso Sur de Godoy Cruz. 

Milagro: volcó en el Acceso Sur y se salvó

Qué se sabe del accidente fatal en el canal aluvional de Godoy Cruz

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre la caída de un vehículo al interior del canal. Al llegar al lugar, el personal constató la presencia de un automóvil blanco, un Audi A3, y de su conductor (N.N hombre mayor de edad), quien aparentemente se encontraba sin signos vitales.

De inmediato, efectivos policiales descendieron junto a personal de Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Además, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), mediante las cámaras de seguridad del 911, se logró establecer que el conductor circulaba por calle San Francisco de Asís con dirección al sur y, al llegar a la rotonda, perdió el dominio del vehículo, cayendo al interior del canal aluvional.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente a la jurisdicción.

Temas
Seguí leyendo

Más de 14 mil prestaciones y 11 jardines: el trabajo que fue reconocido a nivel nacional

Video: así recordaron a Joaquín Morales, el adolescente baleado en Godoy Cruz

¿Cómo era Godoy Cruz hace décadas? Una exposición propone recorrer su historia en imágenes

Más inclusión, menos prejuicios: la capacitación que recibió personal de tránsito en Godoy Cruz

Susto y milagro: dos familias asistidas por monóxido de carbono en Godoy Cruz

Licitan el cruce elevado de Ruta 40 que promete cambiar el tránsito en Mendoza

Electrónicos, aceite usado y residuos secos: así fue la jornada ambiental que movilizó a vecinos en Godoy Cruz

Desde miel hasta insectos benéficos: todo lo que se viene en la Semana de la Biodiversidad

LO QUE SE LEE AHORA
Conducía alcoholizado, perdió el control y chocó contra un portón en Luján de Cuyo

Dio positivo en alcoholemia tras protagonizar un fuerte choque en Luján de Cuyo

Las Más Leídas

Recorte de Zona Fría: cuánto aumentaría la boleta de gas en Mendoza si avanza el proyecto

Chau subsidios: cuánto pasarían a pagar de gas los mendocinos si se elimina Zona Fría

Campeonato Mundial de Rally Raid: con el Desafío de Ruta 40 Mendoza vuelve a convertirse en territorio Dakar.

Mendoza respira Rally Raid: Desafío Ruta 40 con figuras de élite

Allanamientos masivos en Tunuyán: secuestro de drogas y armas.

Mega operativo policial en Tunuyán: cuatro detenidos

Tragedia en Godoy Cruz: un conductor murió tras caer al canal aluvional

Un conductor murió tras caer con su vehículo a un canal durante la madrugada

El líder del PRO se reencontró con la militancia y dirigencia mendocina.

Críticas al entorno de Milei, el retorno de un sector "ofendido" y el silenzio stampa: lo que dejó el acto de Macri en Mendoza