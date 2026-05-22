Mega operativo policial en Tunuyán: cuatro detenidos

La Policía de Mendoza desplegó un megaoperativo en Tunuyán que incluyó 16 allanamientos simultáneos y terminó con varias personas detenidas, además del secuestro de armas, droga, municiones y vehículos, en tanto que, según se informó, las medidas judiciales se realizaron en el marco de una investigación orientada a desarticular grupos violentos en el barrio Unión y Progreso.

El operativo comenzó con 15 allanamientos, aunque durante el avance de la investigación el fiscal interviniente autorizó una nueva medida judicial, por lo que finalmente se concretaron 16 procedimientos en distintos puntos del departamento .

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El despliegue fue supervisado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo; el jefe Departamental Valle de Uco, Juan Ortubia, y el jefe de Investigaciones, Rubén Giménez, desde la Base de Cuerpos Especiales del Valle de Uco.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 corto marca Italo, un rifle de aire comprimido calibre 5.5, una réplica de pistola 9 milímetros y un cargador con nueve cartuchos 9 mm.

detenidos allanamientos tunuyan Los allanamientos en Tunuyán dejaron cuatro detenidos.

Además, hallaron cartuchos de distintos calibres, entre ellos 12/70, calibre 22 largo, calibre 16, calibre 14 y calibre 32, junto con 12 vainas servidas, tres gomeras y dos punteros láser.

En el marco del operativo también fueron incautadas tres plantas de cannabis sativa, un plantín de marihuana, semillas y cogollos. A esto se sumó el secuestro de una motocicleta Corven 110 con motor adulterado, una motosierra denunciada como robada y dos bicicletas cuya procedencia quedó bajo investigación.

Como resultado del megaoperativo en Tunuyán, la Policía de Mendoza aprehendió a cuatro hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la División Delitos contra la Propiedad Valle de Uco, con apoyo de Investigaciones, Policía de Función Judicial, Cuerpos Especiales, Unidad Especial de Patrullaje y Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).