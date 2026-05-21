Tunuyán vive el 25 de Mayo con una agenda repleta de actividades para toda la familia

El departamento de Tunuyán se prepara para vivir un nuevo fin de semana patrio con una agenda cargada de actividades culturales, recreativas y tradicionales para disfrutar en familia. En conferencia de prensa, el intendente Emir Andraos presentó el cronograma oficial que se desarrollará entre el viernes 22 y el martes 26 de mayo .

Las actividades comenzarán el viernes 22 a las 10 de la mañana con el acto protocolar por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo , que tendrá lugar en la Escuela Rudecindo Alvarado.

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Más tarde, desde las 15.00 horas, llegarán las tradicionales Peñas Patrias en el Manzano Histórico, una propuesta abierta a toda la comunidad para compartir música, danza y gastronomía típica.

La jornada cerrará a las 21:30 en el Auditorio Municipal con la obra de teatro “Por el placer de volver a verla” , una puesta en escena que invita a recorrer la memoria y las emociones a través de un relato íntimo y profundo.

Circo, sorteos y propuestas solidarias en Tunuyán

El sábado 23, desde las 15, el Circo de la Muni desembarcará en el distrito Los Árboles con espectáculos de magia, acrobacias y entretenimiento para toda la familia.

Por la noche, a las 21, se realizará un sorteo solidario a beneficio del deporte local, destinado a recaudar fondos para la compra de indumentaria deportiva. Entre los premios habrá una moto 110cc, un televisor LED de 43 pulgadas, una bicicleta rodado 29 y distintos electrodomésticos y herramientas.

Música, danza y emoción para el cierre del domingo en Tunuyán

Las Peñas Patrias volverán el domingo 24 desde las 15 con shows musicales en vivo y actividades culturales.

En tanto, a las 22, el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano será escenario de la tradicional Velada de Gala, con la presentación de la Banda Granadero Chepoyá y el Ballet Federal, en una noche especial dedicada a la música y la danza argentina.

El 25 de Mayo tendrá festejos simultáneos

El lunes 25, día central de los festejos patrios, comenzará con el izamiento solemne de la Bandera Nacional a las 11 en la Plaza General San Martín de Tunuyán.

Por la tarde, desde las 15:30, las celebraciones continuarán de manera simultánea en la Plaza Departamental de Tunuyán y en la Plaza Vista Flores, donde habrá nuevas ediciones de las Peñas Patrias con folklore, gastronomía y actividades para toda la familia.

Los Sauces tendrá el último festejo patrio

Finalmente, el martes 26 será el turno del distrito Los Sauces, donde se realizará la última jornada de Peñas Patrias para cerrar una agenda que busca reunir a vecinos y turistas en torno a la cultura, la tradición y la identidad mendocina.