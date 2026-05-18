18 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán fue sede de una nueva edición de Uco Miel junto a productores y escuelas del Valle de Uco

Durante el encuentro en Tunuyán se homenajeó a la cooperativa APITUN por sus 20 años de trayectoria y aporte al desarrollo productivo regional.

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La propuesta se desarrolló durante los días 14 y 15 y reunió a productores, estudiantes, familias e instituciones en torno a actividades educativas, recreativas y de promoción del sector.

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Más de 3.000 niños participaron de las actividades de la Uco Miel

Desde sus inicios, Uco Miel tiene como objetivo fortalecer la apicultura regional, fomentar el consumo de miel y destacar el rol fundamental de las abejas en el ambiente y la alimentación saludable.

En esta edición, más de 3.000 niños y niñas participaron de las distintas propuestas educativas y recreativas vinculadas al universo apícola. Uno de los momentos destacados fue el concurso de dibujo bajo la temática:

“Valle de Uco, lugar ideal para cuidar el ambiente, con los niños inmersos en el mundo de las abejas”. La iniciativa reunió a más de 18 escuelas y recibió más de 600 trabajos. Los alumnos ganadores y las instituciones educativas participantes fueron reconocidos con diferentes premios.

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Homenaje a APITUN por sus 20 años

La edición 2026 tuvo además un homenaje especial a la Cooperativa Apícola APITUN, que celebró sus 20 años de trayectoria.

Durante el acto se descubrieron dos placas conmemorativas: una destinada a reconocer el aporte de la cooperativa al desarrollo productivo local y otra dedicada a los socios fundadores de la primera comisión:

  • Juan Amurrio
  • Daniel Avena
  • Osvaldo Campos
  • Martín Girodo
  • Facundo Rodríguez
  • Andrés Videla
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Charlas, exposiciones y bicicleteada saludable en el Valle de Uco

Además de las actividades desarrolladas en Tunuyán, los municipios de San Carlos y Tupungato también se sumaron con propuestas vinculadas a la apicultura, incluyendo:

  • Charlas informativas
  • Exposición de productos apícolas
  • Actividades lúdicas y educativas
  • Espacios de concientización ambiental

Como cada año, también se realizó la tradicional bicicleteada saludable, con un recorrido que comenzó en Vista Flores y finalizó en la planta de APITUN.

La actividad, símbolo de la promoción de hábitos saludables y vida activa, formó parte de los festejos por el aniversario de la cooperativa.

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El respaldo municipal de Tunuyán al sector apícola

El director de Producción y Agrobioindustrias de Tunuyán, Pedro Villalba, destacó el compromiso del intendente Emir Andraos con el desarrollo de la actividad apícola.

En ese sentido, remarcó la importancia de sostener políticas públicas a largo plazo, mencionando entre ellas la construcción de la planta productora de miel y derivados de la colmena en el vivero municipal, una infraestructura que busca garantizar continuidad y proyección para el sector.

Con este tipo de iniciativas, el municipio reafirma su apuesta al fortalecimiento de una actividad clave para la economía regional y la protección ambiental.

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