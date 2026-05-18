Tunuyán fue sede de una nueva edición de Uco Miel junto a productores y escuelas del Valle de Uco

Más de 3.000 niños participaron de las actividades de la Uco Miel
Desde sus inicios, Uco Miel tiene como objetivo fortalecer la apicultura regional, fomentar el consumo de miel y destacar el rol fundamental de las abejas en el ambiente y la alimentación saludable.
En esta edición, más de 3.000 niños y niñas participaron de las distintas propuestas educativas y recreativas vinculadas al universo apícola. Uno de los momentos destacados fue el concurso de dibujo bajo la temática:
“Valle de Uco, lugar ideal para cuidar el ambiente, con los niños inmersos en el mundo de las abejas”. La iniciativa reunió a más de 18 escuelas y recibió más de 600 trabajos. Los alumnos ganadores y las instituciones educativas participantes fueron reconocidos con diferentes premios.
image
Homenaje a APITUN por sus 20 años
La edición 2026 tuvo además un homenaje especial a la Cooperativa Apícola APITUN, que celebró sus 20 años de trayectoria.
Durante el acto se descubrieron dos placas conmemorativas: una destinada a reconocer el aporte de la cooperativa al desarrollo productivo local y otra dedicada a los socios fundadores de la primera comisión:
Juan Amurrio
Daniel Avena
Osvaldo Campos
Martín Girodo
Facundo Rodríguez
Andrés Videla
image
Charlas, exposiciones y bicicleteada saludable en el Valle de Uco
Además de las actividades desarrolladas en Tunuyán, los municipios de San Carlos y Tupungato también se sumaron con propuestas vinculadas a la apicultura, incluyendo:
Charlas informativas
Exposición de productos apícolas
Actividades lúdicas y educativas
Espacios de concientización ambiental
Como cada año, también se realizó la tradicional bicicleteada saludable, con un recorrido que comenzó en Vista Flores y finalizó en la planta de APITUN.
La actividad, símbolo de la promoción de hábitos saludables y vida activa, formó parte de los festejos por el aniversario de la cooperativa.
image
El respaldo municipal de Tunuyán al sector apícola
El director de Producción y Agrobioindustrias de Tunuyán, Pedro Villalba, destacó el compromiso del intendente Emir Andraos con el desarrollo de la actividad apícola.
En ese sentido, remarcó la importancia de sostener políticas públicas a largo plazo, mencionando entre ellas la construcción de la planta productora de miel y derivados de la colmena en el vivero municipal, una infraestructura que busca garantizar continuidad y proyección para el sector.
Con este tipo de iniciativas, el municipio reafirma su apuesta al fortalecimiento de una actividad clave para la economía regional y la protección ambiental.