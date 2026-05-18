Tunuyán fue sede de una nueva edición de Uco Miel junto a productores y escuelas del Valle de Uco

La Dirección de Producción y Agrobioindustrias de la Municipalidad de Tunuyán , junto a instituciones como ISCAMEN, INTA y SENASA , además de los municipios de Tupungato y San Carlos , llevaron adelante la 14° edición de Uco Miel , un encuentro que volvió a poner en valor el desarrollo apícola en el Valle de Uco .

La propuesta se desarrolló durante los días 14 y 15 y reunió a productores, estudiantes, familias e instituciones en torno a actividades educativas, recreativas y de promoción del sector.

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Desde sus inicios, Uco Miel tiene como objetivo fortalecer la apicultura regional, fomentar el consumo de miel y destacar el rol fundamental de las abejas en el ambiente y la alimentación saludable .

En esta edición, más de 3.000 niños y niñas participaron de las distintas propuestas educativas y recreativas vinculadas al universo apícola. Uno de los momentos destacados fue el concurso de dibujo bajo la temática:

“Valle de Uco, lugar ideal para cuidar el ambiente, con los niños inmersos en el mundo de las abejas”. La iniciativa reunió a más de 18 escuelas y recibió más de 600 trabajos. Los alumnos ganadores y las instituciones educativas participantes fueron reconocidos con diferentes premios.

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Homenaje a APITUN por sus 20 años

La edición 2026 tuvo además un homenaje especial a la Cooperativa Apícola APITUN, que celebró sus 20 años de trayectoria.

Durante el acto se descubrieron dos placas conmemorativas: una destinada a reconocer el aporte de la cooperativa al desarrollo productivo local y otra dedicada a los socios fundadores de la primera comisión:

Juan Amurrio

Daniel Avena

Osvaldo Campos

Martín Girodo

Facundo Rodríguez

Andrés Videla

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Charlas, exposiciones y bicicleteada saludable en el Valle de Uco

Además de las actividades desarrolladas en Tunuyán, los municipios de San Carlos y Tupungato también se sumaron con propuestas vinculadas a la apicultura, incluyendo:

Charlas informativas

Exposición de productos apícolas

Actividades lúdicas y educativas

Espacios de concientización ambiental

Como cada año, también se realizó la tradicional bicicleteada saludable, con un recorrido que comenzó en Vista Flores y finalizó en la planta de APITUN.

La actividad, símbolo de la promoción de hábitos saludables y vida activa, formó parte de los festejos por el aniversario de la cooperativa.

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El respaldo municipal de Tunuyán al sector apícola

El director de Producción y Agrobioindustrias de Tunuyán, Pedro Villalba, destacó el compromiso del intendente Emir Andraos con el desarrollo de la actividad apícola.

En ese sentido, remarcó la importancia de sostener políticas públicas a largo plazo, mencionando entre ellas la construcción de la planta productora de miel y derivados de la colmena en el vivero municipal, una infraestructura que busca garantizar continuidad y proyección para el sector.

Con este tipo de iniciativas, el municipio reafirma su apuesta al fortalecimiento de una actividad clave para la economía regional y la protección ambiental.