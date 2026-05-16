16 de mayo de 2026
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San Carlos fortaleció la producción regional y la conciencia ambiental con una nueva edición de Uco Miel

El encuentro se realizó en el Sport Club San Carlos y contó con una amplia participación de escuelas de todo el Valle de Uco.

Uco Miel en San Carlos.

Uco Miel en San Carlos.

La XIV edición del evento se desarrolló en el Sport Club San Carlos y contó con una importante participación de escuelas de toda la región, cuyos estudiantes recorrieron los distintos stands, participaron de propuestas educativas y conocieron de cerca el trabajo que realizan los productores apícolas.

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Productores, conocimiento y valor agregado en el Valle de Uco

Durante toda la jornada, productores del Valle de Uco y distintos puntos de Mendoza exhibieron sus productos y compartieron experiencias vinculadas a la elaboración de miel, propóleo y polen, acercando a la comunidad el valor productivo y ambiental de la actividad.

Además, organismos técnicos y entidades especializadas como INTA, ISCAMEN y CampoLimpio participaron con charlas, asesoramiento y espacios informativos orientados al cuidado de la biodiversidad y la producción sustentable.

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Una jornada para toda la comunidad

Vecinos, familias y estudiantes también fueron protagonistas del encuentro, participando de juegos, actividades recreativas y propuestas de concientización pensadas para todas las edades.

Desde el municipio destacaron que la realización de una nueva edición de Uco Miel fue posible gracias al trabajo articulado entre distintas áreas comunales, entre ellas Producción e Industria y Educación, fortaleciendo el vínculo entre el sector productivo, las instituciones educativas y la comunidad.

Con cada edición, Uco Miel continúa consolidándose como uno de los espacios más importantes del Valle de Uco para la promoción de la apicultura, la educación ambiental y el desarrollo sostenible de la región.

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