Tupungato entregó nuevas viviendas y destacó el rol de las mujeres en el acceso a la casa propia

En una jornada cargada de emoción, familias de Tupungato concretaron el sueño de acceder a la casa propia con una nueva entrega de viviendas impulsada por el Instituto Provincial de la Vivienda .

El acto de entrega de llaves y carpetas estuvo encabezado por el intendente Gustavo Aguilera , junto a la subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marité Badui , el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero , además de autoridades municipales y provinciales.

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Pese al frío de la mañana otoñal, el clima estuvo marcado por la emoción de las familias adjudicatarias, que finalmente recibieron la documentación y las llaves de sus nuevos hogares .

Uno de los datos más destacados de esta entrega fue la importante presencia de mujeres como titulares de las adjudicaciones. Muchas de ellas son jefas de hogar y principales referentes familiares, una realidad que quedó reflejada tanto en el barrio Nuestra Casa 2 como en Viejo Viñedo .

Desde el municipio remarcaron que, en numerosos casos, fueron ellas quienes sostuvieron durante años todo el proceso necesario para acceder a la vivienda, demostrando esfuerzo, perseverancia y compromiso familiar.

El intendente Gustavo Aguilera destacó que esta realidad refleja el rol fundamental que cumplen las mujeres en la organización y estabilidad de muchas familias tupungatinas, además de representar un avance concreto en igualdad y acceso a derechos.

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Marité Badui defendió la continuidad de la política habitacional

Durante el acto, la subsecretaria Marité Badui remarcó el esfuerzo que realiza la provincia para sostener la construcción y entrega de viviendas pese al complejo contexto económico. “Todas las semanas estamos entregando viviendas, lo que demuestra el compromiso que existe con la política habitacional aún en un escenario complejo”, expresó.

Además, destacó que el Estado provincial continúa invirtiendo en soluciones habitacionales sin descuidar otras obras estratégicas como rutas, redes de agua, cloacas, energía, centros de salud y jardines.

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El Instituto Provincial de la Vivienda puso el foco en el recupero de cuotas

Por su parte, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero, se refirió al proyecto de ley recientemente impulsado por el Gobierno de Mendoza para optimizar el recupero de viviendas sociales ante situaciones de incumplimiento.

El funcionario remarcó que el pago de las cuotas resulta clave para garantizar la continuidad del sistema habitacional y permitir que más familias mendocinas puedan acceder a su hogar. “Si alguien tuvo la posibilidad de acceder a una casa, lo que pedimos es que cumpla con su obligación, porque es la única manera de que el sistema siga siendo virtuoso”, sostuvo.

Con nuevas entregas y el compromiso de continuar fortaleciendo las políticas públicas, Tupungato volvió a vivir una jornada histórica para decenas de familias del Valle de Uco.