15 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Gasoducto

El gasoducto de San Rafael ya atraviesa sus pruebas finales y se prepara para entrar en funcionamiento

La obra energética más esperada por San Rafael atraviesa su etapa decisiva y ya comenzó el proceso de carga de gas en parte del sistema.

En junio comenzará a operar el gasoducto de San Rafael.

En junio comenzará a operar el gasoducto de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Una de las obras de infraestructura más esperadas por los sanrafaelinos entró en su etapa decisiva. Durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael será inaugurado en los próximos días y aseguró que la puesta en funcionamiento se concretará antes del 15 de junio.

En ese marco, la secretaria de Obras Públicas del municipio, Andrea Fichetti, detalló que actualmente se realizan las últimas tareas mecánicas y pruebas técnicas previas a la habilitación definitiva del sistema.

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Últimas pruebas en el empalme con el gasoducto internacional

Los trabajos se concentran en el punto de empalme con el gasoducto internacional, ubicado a unos 36 kilómetros del arco de ingreso a San Rafael, en cercanías del paraje La Tosca.

En el lugar, los equipos técnicos avanzan con las conexiones finales tanto en la estación de separación, medición y regulación de GasAndes, como en la estación contigua perteneciente a Ecogas.

Además, desde el municipio confirmaron que el tramo comprendido entre Plaza España y la Planta Reguladora de Ingreso ya se encuentra cargado con gas y listo para operar, una vez que finalice el proceso integral del sistema.

Qué deben hacer los vecinos de San Rafael

Ante la inminente finalización de la obra, desde la comuna recomendaron a los vecinos avanzar cuanto antes con los trámites correspondientes ante Ecogas, con el objetivo de agilizar las futuras conexiones domiciliarias y evitar demoras una vez habilitado el servicio.

Andrea Fichetti, secretaria de obras públicas de San Rafael brinda detalles sobre la apertura del gasoducto

Embed - SAN RAFAEL: REALIZAN PRUEBAS TÉCNICAS - CONFIRMAN QUE EL GASODUCTO FUNCIONARÁ EN JUNIO

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