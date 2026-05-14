San Rafael será sede de un encuentro nacional e internacional sobre paciente crítico

Del 4 al 6 de junio de 2026, San Rafael volverá a posicionarse como punto de referencia en materia de formación sanitaria con la realización de un importante encuentro interdisciplinario orientado a profesionales de la medicina y la enfermería.
Del 4 al 6 de junio, San Rafael será escenario de un encuentro interdisciplinario donde especialistas nacionales e internacionales abordarán los principales desafíos en el manejo del paciente crítico.
Del 4 al 6 de junio de 2026, San Rafael volverá a posicionarse como punto de referencia en materia de formación sanitaria con la realización de un importante encuentro interdisciplinario orientado a profesionales de la medicina y la enfermería.
La actividad se desarrollará en el Tower Inn & Suites y reunirá a especialistas, referentes académicos y profesionales de distintos puntos del país y del exterior.
Bajo una mirada práctica e interdisciplinaria, el encuentro abordará los principales desafíos vinculados al manejo del paciente crítico, una de las áreas más exigentes dentro del sistema sanitario actual.
La programación incluirá charlas magistrales, presentación de casos clínicos, espacios de intercambio profesional y talleres con práctica en vivo, brindando herramientas concretas para la actualización y el perfeccionamiento del equipo de salud.
Uno de los puntos destacados del evento es su respaldo académico y científico, ya que contará con certificación del Hospital Alemán y del Hospital Español, instituciones reconocidas por su trayectoria en formación médica y asistencia sanitaria.
Con esta propuesta, San Rafael continúa consolidándose como sede de encuentros científicos y académicos de alcance nacional, fortaleciendo su posicionamiento dentro del mapa de la medicina y la capacitación profesional.