14 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael será sede de un encuentro nacional e internacional sobre paciente crítico

Del 4 al 6 de junio, San Rafael será escenario de un encuentro interdisciplinario donde especialistas nacionales e internacionales abordarán los principales desafíos en el manejo del paciente crítico.

Congreso Argentino para la Medicina y Enfermería en San Rafael.

Congreso Argentino para la Medicina y Enfermería en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Del 4 al 6 de junio de 2026, San Rafael volverá a posicionarse como punto de referencia en materia de formación sanitaria con la realización de un importante encuentro interdisciplinario orientado a profesionales de la medicina y la enfermería.

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La programación incluirá charlas magistrales, presentación de casos clínicos, espacios de intercambio profesional y talleres con práctica en vivo, brindando herramientas concretas para la actualización y el perfeccionamiento del equipo de salud.

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Respaldo de instituciones de referencia

Uno de los puntos destacados del evento es su respaldo académico y científico, ya que contará con certificación del Hospital Alemán y del Hospital Español, instituciones reconocidas por su trayectoria en formación médica y asistencia sanitaria.

Con esta propuesta, San Rafael continúa consolidándose como sede de encuentros científicos y académicos de alcance nacional, fortaleciendo su posicionamiento dentro del mapa de la medicina y la capacitación profesional.

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