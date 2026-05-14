San Rafael será sede de un encuentro nacional e internacional sobre paciente crítico

Congreso Argentino para la Medicina y Enfermería en San Rafael.

Del 4 al 6 de junio de 2026, San Rafael volverá a posicionarse como punto de referencia en materia de formación sanitaria con la realización de un importante encuentro interdisciplinario orientado a profesionales de la medicina y la enfermería .

La actividad se desarrollará en el Tower Inn & Suites y reunirá a especialistas, referentes académicos y profesionales de distintos puntos del país y del exterior.

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Bajo una mirada práctica e interdisciplinaria, el encuentro abordará los principales desafíos vinculados al manejo del paciente crítico , una de las áreas más exigentes dentro del sistema sanitario actual.

La programación incluirá charlas magistrales, presentación de casos clínicos, espacios de intercambio profesional y talleres con práctica en vivo , brindando herramientas concretas para la actualización y el perfeccionamiento del equipo de salud.

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Respaldo de instituciones de referencia

Uno de los puntos destacados del evento es su respaldo académico y científico, ya que contará con certificación del Hospital Alemán y del Hospital Español, instituciones reconocidas por su trayectoria en formación médica y asistencia sanitaria.

Con esta propuesta, San Rafael continúa consolidándose como sede de encuentros científicos y académicos de alcance nacional, fortaleciendo su posicionamiento dentro del mapa de la medicina y la capacitación profesional.