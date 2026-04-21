Uno de los encuentros más importantes de la medicina nacional llega a San Rafael: ¿de qué se trata? Foto: gentileza

San Rafael se prepara para convertirse en un punto neurálgico de la medicina argentina . Con la llegada de dos congresos de alto nivel , la ciudad mendocina será escenario de un encuentro que reunirá conocimiento, innovación y formación profesional , en un contexto donde la tecnología y el abordaje interdisciplinario marcan el rumbo de la salud moderna .

Del 4 al 6 de junio de 2026 , San Rafael será sede del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y del I Congreso Argentino Interdisciplinario del Paciente Agudo . La cita, que se desarrollará en el Hotel Tower , convocará a más de 250 profesionales de la salud de todo el país , entre médicos y personal de enfermería.

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Organizado por Medical Learning , el evento cuenta con el respaldo de instituciones de prestigio como el Hospital Alemán de Buenos Aires , el Hospital Español del Sur Mendocino , la Sociedad Argentina de Medicina Interna (SAMIG) y el Instituto del Corazón San Rafael (InCorSa), además del acompañamiento de empresas líderes en tecnología médica.

El congreso contará con la participación de figuras de primer nivel nacional y de Latinoamérica en sus respectivas especialidades . Entre los disertantes se destacan el Dr. Fernando Ariel Sosa (coordinador de Terapia Intensiva del Hospital Alemán), el D r. Agustín Olivera (jefe de Emergentología del Hospital Español), la Dra. Lucila Ebbeke (neurointensivista del Hospital Español de San Rafael) y el Dr. Federico Giner (neurólogo del Hospital Luis Lagomaggiore), entre otros especialistas reconocidos del ámbito académico y asistencial. También participarán referentes en innovación tecnológica aplicada a la medicina , como Pablo Gaiazzi (director de Diseño de la Universidad Católica Argentina).

El programa incluirá conferencias, talleres prácticos y demostraciones de equipamiento de última generación. Durante tres jornadas intensivas se abordarán temáticas clave vinculadas al paciente agudo, como shock, accidente cerebrovascular, coma, urgencias oncológicas y obstétricas, paro cardiorrespiratorio, politrauma y cardiología crítica, junto con la aplicación avanzada de la ecografía clínica.

II Congreso de Ultrasonografía - San Rafael El II Congreso de Ultrasonografía se realizará del 4 al 6 de junio. Foto: gentileza

Uno de los ejes diferenciales será la integración de la ultrasonografía crítica como herramienta diagnóstica transversal, sumada a la incorporación de contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a la práctica médica.

El congreso también ofrecerá un espacio específico para enfermería, con un enfoque en ventilación mecánica, terapia de infusión, accesos vasculares, reanimación cardiopulmonar, investigación y seguridad del paciente, fortaleciendo el rol estratégico de estos profesionales en el sistema de salud.

Además de la formación académica, el encuentro funcionará como una plataforma de networking, donde los asistentes podrán vincularse con referentes nacionales, autoridades hospitalarias, empresas del sector y especialistas en innovación, generando oportunidades de crecimiento profesional y colaboración.

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Cómo inscribirse

La inscripción ya se encuentra abierta a través del sitio oficial del evento. Los interesados pueden acceder a toda la información y completar el proceso en línea ingresando a: https://ml-arg.com/connect/

Sobre Medical Learning

Medical Learning es una empresa líder en formación continua en medicina interna dedicada a potenciar el conocimiento y las habilidades de los profesionales de la salud, fortaleciendo capacidades institucionales mediante programas de alta calidad basados en evidencia e innovación. A través de su marca Elevate, desarrolla cursos y talleres virtuales orientados al entrenamiento de competencias, ofrece herramientas digitales de capacitación y gestión —incluyendo apps educativas, simulación clínica y plataformas de seguimiento de indicadores— e impulsa redes colaborativas de aprendizaje. Mediante Medical Learning Connect, organiza congresos y jornadas científicas, y a través de su submarca Strategy brinda servicios de consultoría en investigación, diagnóstico organizacional, implementación de protocolos y coordinación de estudios multicéntricos, acompañando estratégicamente proyectos de mejora en el ámbito sanitario.