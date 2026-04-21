21 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Medicina

Uno de los encuentros más importantes de la medicina nacional llega a San Rafael: ¿de qué se trata?

La provincia de Mendoza será sede de dos congresos que reunirá a más de 250 profesionales, tecnología de punta y espacios de networking.

Uno de los encuentros más importantes de la medicina nacional llega a San Rafael: ¿de qué se trata?
Uno de los encuentros más importantes de la medicina nacional llega a San Rafael: ¿de qué se trata? Foto: gentileza
Por Sitio Andino Sociedad

San Rafael se prepara para convertirse en un punto neurálgico de la medicina argentina. Con la llegada de dos congresos de alto nivel, la ciudad mendocina será escenario de un encuentro que reunirá conocimiento, innovación y formación profesional, en un contexto donde la tecnología y el abordaje interdisciplinario marcan el rumbo de la salud moderna.

II Congreso de Ultrasonografía - Aviso - San Rafael
Los detalles del encuentro en San Rafael.

Los detalles del encuentro en San Rafael.

Expectiva en San Rafael por los congresos de Medicina Crítica y Paciente Agudo: los detalles

Del 4 al 6 de junio de 2026, San Rafael será sede del II Congreso Argentino de Ultrasonografía Crítica y Clínica y del I Congreso Argentino Interdisciplinario del Paciente Agudo. La cita, que se desarrollará en el Hotel Tower, convocará a más de 250 profesionales de la salud de todo el país, entre médicos y personal de enfermería.

Lee además
Manaos tendrá que pagar unos $800 millones de indemnización, tras un nuevo revés de la Corte

Manaos pierde en todas las instancias y enfrenta un pago millonario a un trabajador despedido
Debate científico en Malargüe. video

Malargüe se posiciona como sede para el debate sobre etnobiología en Argentina

Organizado por Medical Learning, el evento cuenta con el respaldo de instituciones de prestigio como el Hospital Alemán de Buenos Aires, el Hospital Español del Sur Mendocino, la Sociedad Argentina de Medicina Interna (SAMIG) y el Instituto del Corazón San Rafael (InCorSa), además del acompañamiento de empresas líderes en tecnología médica.

II Congreso de Ultrasonografía - San Rafael
El congreso ofrecerá charlas, talleres, demostraciones y más.

El congreso ofrecerá charlas, talleres, demostraciones y más.

El congreso contará con la participación de figuras de primer nivel nacional y de Latinoamérica en sus respectivas especialidades. Entre los disertantes se destacan el Dr. Fernando Ariel Sosa (coordinador de Terapia Intensiva del Hospital Alemán), el Dr. Agustín Olivera (jefe de Emergentología del Hospital Español), la Dra. Lucila Ebbeke (neurointensivista del Hospital Español de San Rafael) y el Dr. Federico Giner (neurólogo del Hospital Luis Lagomaggiore), entre otros especialistas reconocidos del ámbito académico y asistencial. También participarán referentes en innovación tecnológica aplicada a la medicina, como Pablo Gaiazzi (director de Diseño de la Universidad Católica Argentina).

El programa incluirá conferencias, talleres prácticos y demostraciones de equipamiento de última generación. Durante tres jornadas intensivas se abordarán temáticas clave vinculadas al paciente agudo, como shock, accidente cerebrovascular, coma, urgencias oncológicas y obstétricas, paro cardiorrespiratorio, politrauma y cardiología crítica, junto con la aplicación avanzada de la ecografía clínica.

II Congreso de Ultrasonografía - San Rafael
El II Congreso de Ultrasonografía se realizará del 4 al 6 de junio.

El II Congreso de Ultrasonografía se realizará del 4 al 6 de junio.

Uno de los ejes diferenciales será la integración de la ultrasonografía crítica como herramienta diagnóstica transversal, sumada a la incorporación de contenidos sobre inteligencia artificial aplicada a la práctica médica.

El congreso también ofrecerá un espacio específico para enfermería, con un enfoque en ventilación mecánica, terapia de infusión, accesos vasculares, reanimación cardiopulmonar, investigación y seguridad del paciente, fortaleciendo el rol estratégico de estos profesionales en el sistema de salud.

Además de la formación académica, el encuentro funcionará como una plataforma de networking, donde los asistentes podrán vincularse con referentes nacionales, autoridades hospitalarias, empresas del sector y especialistas en innovación, generando oportunidades de crecimiento profesional y colaboración.

Cómo inscribirse

La inscripción ya se encuentra abierta a través del sitio oficial del evento. Los interesados pueden acceder a toda la información y completar el proceso en línea ingresando a: https://ml-arg.com/connect/

Sobre Medical Learning

Medical Learning es una empresa líder en formación continua en medicina interna dedicada a potenciar el conocimiento y las habilidades de los profesionales de la salud, fortaleciendo capacidades institucionales mediante programas de alta calidad basados en evidencia e innovación. A través de su marca Elevate, desarrolla cursos y talleres virtuales orientados al entrenamiento de competencias, ofrece herramientas digitales de capacitación y gestión —incluyendo apps educativas, simulación clínica y plataformas de seguimiento de indicadores— e impulsa redes colaborativas de aprendizaje. Mediante Medical Learning Connect, organiza congresos y jornadas científicas, y a través de su submarca Strategy brinda servicios de consultoría en investigación, diagnóstico organizacional, implementación de protocolos y coordinación de estudios multicéntricos, acompañando estratégicamente proyectos de mejora en el ámbito sanitario.

Temas
Seguí leyendo

Los 3 perfiles de quienes hoy viven en las calles de Mendoza

Cómo Guaymallén busca volver a la normalidad tras perder su data center

De los insultos al perdón: el gesto de Javier Milei para recordar al Papa Francisco

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Sorpresa durante clases: un gavilán irrumpió en una escuela y desató un rápido rescate

Alumnos sin mochila: el protocolo de la DGE que rechazan los padres

¡Un orgullo sanrafaelino!: Canal 6 Telesur celebra 62 años siendo el corazón de cada hogar

21 de abril: por qué el Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo es clave para todos

LO QUE SE LEE AHORA
La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de abril

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Terrible choque dejó un muerto en Guaymallén. 

Trágico choque en Guaymallén: un motociclista fallecido

Gustavo Olguín, en la casa del barrio Infanta donde ocurrieron los múltiples maltratos. 

Las Heras: un hombre confesó que violó y mató a su bebé de 2 meses

Nuevo caso de amenaza en la escuela El Algarrobal de Las Heras. 

Nuevas amenazas de tiroteo en distintas escuelas de Mendoza: qué decidieron los directivos