La dura frase de Victoria Villarruel contra Patricia Bullrich en el Senado.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a embestir contra la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , y la acusó de "someter a un descontrol" a la sesión de este jueves en el Senado por los cambios en la cantidad de pliegos judiciales que impulsó la exministra.

Bullrich el miércoles dijo en la reunión de Labor Parlamentaria que el oficialismo quería debatir 50 pliegos pero poco antes de iniciar la sesión se anunció que se tratarán los 73 dictámenes en condiciones de ser aprobados, entre ellos, el de María Verónica Michelli, informó Noticias Argentinas.

"Bullrich nos somete a esta situación", aseguró Villarruel al ingresar a la Cámara alta, ya que en el inicio de la sesión no estuvo y la deliberación fue abierta por el presidente Provisional del Senado, Bartolome Abadala. "Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces no estamos juntando caramelos en un kiosco" , añadió la vicepresidenta, que mantiene una fuerte interna con el resto de los libertarios que conforman el Gobierno.

"Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol", sostuvo Villarruel.

Qué debate el Senado en la sesión de este jueves

El orden del día acordado en Labor Parlamentaria deja en claro que el oficialismo optó por avanzar con iniciativas menos conflictivas, mientras posterga debates que hoy no tienen consenso.

Entre los temas incluidos en la sesión aparecen dos ejes centrales: el acuerdo con holdouts y la inviolabilidad de la propiedad privada, además de otros dictámenes vinculados al funcionamiento del Poder Judicial. En concreto, se debatirán:

Uno de los puntos más sensibles para Mendoza no formará parte de la sesión: la reducción del régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados.