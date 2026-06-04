4 de junio de 2026
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Senado de la Nación Argentina

Sin Zona Fría ni el pliego "de la polémica", el Senado sesiona hoy: qué proyetos debate

La Cámara vuelve a sesionar este jueves, pero quedan afuera temas clave que generan impacto en Mendoza y ruido en el oficialismo.

La Cámara Alta vuelve a votar proyectos del oficialismo.

La Cámara Alta vuelve a votar proyectos del oficialismo.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Embed - SESIÓN 04-06-26

El orden del día acordado en Labor Parlamentaria deja en claro que el oficialismo optó por avanzar con iniciativas menos conflictivas, mientras posterga debates que hoy no tienen consenso.

jueza María Verónica Michelli, senado de Argentina
El pliego de la jueza María Verónica Michelli no se tratará este jueves en el Senado.

El pliego de la jueza María Verónica Michelli no se tratará este jueves en el Senado.

Qué proyectos sí se tratarán en el Senado de la Nación

Entre los temas incluidos en la sesión aparecen dos ejes centrales: el acuerdo con holdouts y la inviolabilidad de la propiedad privada, además de otros dictámenes vinculados al funcionamiento del Poder Judicial. En concreto, se debatirán:

Acuerdo de conciliación con acreedores externos (holdouts)

  • Contempla pagos por unos 175 millones de dólares a fondos como Bainbridge y Attestor.
  • Busca cerrar litigios abiertos desde el default de 2001.
  • Los pagos se realizarán con cargo a la deuda pública.

Proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada

  • Introduce cambios en el régimen de expropiaciones.
  • Establece criterios más estrictos para declarar utilidad pública.
  • Incorpora mecanismos para acelerar desalojos y reforzar el control judicial.

Reformas judiciales

  • Creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Mar del Plata.
  • Reorganización de la Cámara Federal de Tucumán.
  • Además, se dará ingreso formal a otros pliegos judiciales, aunque sin avanzar en los más conflictivos.
Victoria Viillarruel, sesión Senado de la Nación 26-12-25, Presupuesto e Inocencia Fiscal
El Senado de la Nación Argentina vuelve a sesionar este jueves.

El Senado de la Nación Argentina vuelve a sesionar este jueves.

Zona Fría: el gran tema que queda afuera en la sesión del Senado

Uno de los puntos más sensibles para Mendoza no formará parte de la sesión: la reducción del régimen de Zona Fría, que ya tiene media sanción de Diputados.

El proyecto genera fuerte rechazo en la provincia, ya que dejaría sin subsidios a unos 200 mil usuarios del gas, y su tratamiento en el Senado aparece trabado.

Bajo ese escenario, los dos senadores mendocinos de la UCR, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, socios del oficialismo nacional, ya anticiparon su voto negativo. Lo propio hará la peronista Anabel Fernández Sagasti.

suarez, juri, sagasti, senadores nacionales
Los tres senadores por Mendoza avisaron que votarán en contra de la reducción de la Zona Fría como llegó de Diputados.

Los tres senadores por Mendoza avisaron que votarán en contra de la reducción de la Zona Fría como llegó de Diputados.

Otros legisladores de bloques aliados, claves para alcanzar la mayoría, también se oponen al proyecto tal como llegó de Diputados. Por esos escollos, desde el oficialismo dieron a entender que podrían aceptar modificaciones en comisiones. Lo reveló la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en su reciente paso por la provincia de Mendoza.

En ese contexto, la iniciativa quedó relegada mientras continúan las negociaciones políticas. Sin acuerdo, el oficialismo evita llevarla al recinto para no exponerse a una derrota.

El pliego de Michelli, eje de la interna oficialista

Tampoco se trata en esta sesión el pliego de María Verónica Michelli, cuya candidatura judicial desató una fuerte interna en el oficialismo. El Gobierno pidió retirar su postulación, Bullrich se opuso públicamente a esa decisión y la discusión generó tensión dentro del bloque libertario.

Aunque el tema tomará estado parlamentario, su tratamiento fue postergado para la próxima semana, donde podría definirse si el Senado rechaza el retiro impulsado por la Casa Rosada.

La estrategia del oficialismo —entonces— apunta a ordenar la agenda y evitar votaciones inciertas, en un contexto de fragilidad política en la Cámara alta. Así, la sesión de este jueves avanzará con proyectos técnicos y acuerdos económicos, mientras los debates de mayor impacto —como Zona Fría y el pliego judicial— quedan en suspenso.

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