El oficialismo buscará sesionar en el Senado de la Nación Argentina este jueves: qué tratarán

El oficialismo busca activar el Senado de la Nación Argentina este jueves para votar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, y decenas de pliegos. La Libertad Avanza (LLA) espera contar con el quórum necesario para avanzar con la sesión .

La decisión de sesionar se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles pasado, en la cual se acordó con los bloques dialoguistas el temario a tratar antes del receso invernal. Si bien hubo un consenso en ese momento, ahora aparecieron dudas sobre el quórum, ya que algunos legisladores están de vacaciones, informó Noticias Argentinas.

La incertidumbre surgió cuando se supo que al menos tres radicales no concurrirán este jueves a la Cámara alta, como tampoco un senador de Provincias Unidas ni dos santacruceños que rechazan aspectos centrales del proyecto. También rechaza la iniciativa la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien discutió con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich , por mensajes de texto.

El objetivo del oficialismo es tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , sufrió modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego .

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

La iniciativa prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

El texto de la norma señala que se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".

Además, La Libertad Avanza quiere aprobar 36 pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.

También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio. Con la aprobación de estos pliegos, ya habrá conseguido designar en los últimos meses 110 cargos para cubrir las 300 vacantes que hay en la Justicia.