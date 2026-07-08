8 de julio de 2026
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Sitio Andino
Senado de la Nación Argentina

Senado: tratarán la ley de propiedad privada y más de 30 pliegos judiciales el 16 de julio

El oficialismo acordó el temario con bloques dialoguistas. También se debatirán designaciones diplomáticas y otros proyectos. ¿Qué pasa con Zona Fría?

Se reactiva el debate en la Cámara Alta.

Se reactiva el debate en la Cámara Alta.

Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina
Por Sitio Andino Política

El Senado de la Nación convocó a una sesión para el próximo jueves 16 de julio a las 12, en la que el oficialismo buscará avanzar con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la aprobación de más de 30 pliegos judiciales y diplomáticos. El temario fue definido en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El acuerdo incluyó a los principales bloques dialoguistas y fijó una hoja de ruta que postergó otros debates para después del receso invernal, con el objetivo de concentrar la discusión en los proyectos con mayores posibilidades de avanzar.

Propiedad privada, eje central de la nueva sesión del Senado

La iniciativa sobre propiedad privada será el tema principal del debate y llega al recinto con múltiples modificaciones respecto del dictamen original. Según trascendió, hubo al menos una decena de versiones del texto impulsadas por los aliados del oficialismo.

El Senado nacional volver&aacute; a sesionar el 16 de julio.

El Senado nacional volverá a sesionar el 16 de julio.

El proyecto introduce cambios en distintos marcos normativos, entre ellos:

  • Expropiaciones
  • Desalojos
  • Compra de tierras por extranjeros
  • Ley de Manejo del Fuego

Uno de los puntos que ya fue eliminado durante el proceso legislativo es el capítulo vinculado al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

A pesar de las diferencias internas, las modificaciones no volverán a comisión y serán debatidas directamente en el recinto, donde se espera una discusión intensa.

Pliegos judiciales y diplomáticos en agenda del Senado

Junto con la ley de propiedad privada, el Senado tratará una treintena de pliegos para cargos judiciales y del servicio exterior, que se fueron acumulando tras nuevas audiencias en la Comisión de Acuerdos.

Entre los nombres incluidos figura el del camarista Víctor Pesino, cuya postulación generó cuestionamientos desde sectores del peronismo, y también el de Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para un juzgado federal clave en Lomas de Zamora.

El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para avanzar con estas designaciones, en un contexto donde necesita consolidar acuerdos con bloques aliados.

La Zona Fr&iacute;a qued&oacute; afuera del temario de la nueva sesi&oacute;n del Senado.

La Zona Fría quedó afuera del temario de la nueva sesión del Senado.

Reforma electoral, en negociación

En paralelo, el Gobierno mantiene abierta la discusión por la reforma electoral, con la intención de eliminar o suspender las PASO. Sin embargo, el proyecto aún no llegó al Senado ni cuenta con respaldo suficiente.

Desde La Libertad Avanza insisten con ese objetivo, aunque dentro de la Cámara alta hay posiciones divididas. Algunos bloques plantean sostener las primarias, mientras que otros esperan definiciones de los gobernadores antes de fijar postura.

Las negociaciones están siendo encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien busca cerrar acuerdos con mandatarios provinciales para trasladarlos luego al Congreso.

¿Avanza la Zona Fría en el Senado? Los próximos proyectos que están en carpeta

La agenda legislativa continuará después del receso invernal. Para el 6 de agosto, el Senado prevé una nueva sesión con otros proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos:

  • Ley “Hojarasca”, que propone eliminar normas consideradas obsoletas.
  • Proyecto sobre falsas denuncias, impulsado por la UCR.
  • Reforma de la Ley de Salud Mental, si obtiene dictamen.

Asimismo, si bien sigue en carpeta la modificación del régimen de Zona Fría, que deja afuera de los beneficios a 17 departamentos de Mendoza, por el momento su debate no será en el corto plazo. Tras la media sanción en Diputados, muchos senadores —entre ellos los tres mendocinos— anticiparon que no acompañarían el texto tal cual como llegó de la Cámara Baja.

Los tres senadores mendocinos anunciaron que no votar&aacute;n los cambios en Zona Fr&iacute;a, que afectan directamente a la Provincia.

Los tres senadores mendocinos anunciaron que no votarán los cambios en Zona Fría, que afectan directamente a la Provincia.

No obstante, el oficialismo irá de nuevo al ruedo una vez sancionados los expedientes que generan menos resistencia. No se descarta que haya cambios y la iniciativa retorne a Diputados. Desde Mendoza esperan que la Provincia mantenga los descuentos en la boleta de la luz y se elimine a regiones más cálidas.

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