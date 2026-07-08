Debutó la nueva mesa política con Santilli: de qué temas se habló

El Gobierno reunió este miércoles a su mesa política por primera vez tras la salida de Manuel Adorni y formalizó una nueva estructura de funcionamiento con reuniones semanales para seguir la agenda legislativa . El encuentro se realizó en Casa Rosada y marcó el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete , en un esquema coordinado junto a Karina Milei y los principales funcionarios del oficialismo.

De la reunión participaron, además, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt , Santiago Caputo, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem , junto al secretario de Medios, Fabián Fernández, quien se sumó en esta nueva etapa .

El principal objetivo del encuentro fue ordenar la estrategia parlamentaria y hacer un seguimiento permanente de los proyectos del Ejecutivo . En ese marco, el oficialismo definió como una de sus prioridades el avance del proyecto de Inocencia Fiscal , que será enviado a Diputados después del 20 de julio con modificaciones.

La iniciativa busca ampliar el alcance del régimen y facilitar la formalización de activos no declarados , incorporando cambios técnicos y mayores garantías para quienes se adhieran. En Casa Rosada lo consideran un eje central de la política económica.

Además, se ratificó que el Senado intentará tratar el próximo 16 de julio la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos que el Gobierno quiere convertir en ley en el corto plazo.

Reforma electoral y negociación con gobernadores

Otro de los ejes centrales es la reforma electoral, donde el oficialismo apunta a eliminar o suspender las PASO. Aunque todavía no cuenta con los votos necesarios, avanza en negociaciones con gobernadores aliados para conseguir respaldo en el Congreso.

Javier Milei volverá a verse las caras con los gobernadores este 9 de Julio.

Entre las alternativas en discusión aparece la posibilidad de habilitar listas colectoras, lo que permitiría a distintos espacios competir bajo una misma candidatura presidencial.

Santilli viene liderando estas conversaciones y, según fuentes oficiales, expuso ante la mesa política los avances en los contactos con mandatarios provinciales, en busca de acuerdos que viabilicen las reformas.

Economía y nuevos proyectos en carpeta

Durante la reunión, el ministro de Economía presentó un informe sobre la situación económica y destacó el crecimiento de la construcción (6,3% mensual y 4,1% interanual en mayo), según datos del Indec.

También repasó junto al equipo económico una serie de iniciativas en preparación, entre ellas:

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , para limitar la emisión monetaria.

, para limitar la emisión monetaria. Un proyecto de “apagado del Estado”, que busca frenar el gasto cuando se agota el presupuesto.

Estas medidas forman parte de un paquete más amplio que el Gobierno busca impulsar en el Congreso en los próximos meses.

Otros temas en agenda

La mesa política también abordó cuestiones de gestión, como la cobertura de salud de las fuerzas federales y el trabajo preventivo ante fenómenos climáticos coordinado por la Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Meteorológico Nacional.

En paralelo, el oficialismo intenta consolidar respaldo político con una foto junto a gobernadores dialoguistas, en un contexto donde cada voto será clave para avanzar con su agenda legislativa.

Con este esquema, el Gobierno apuesta a ordenar su funcionamiento interno y fortalecer su estrategia parlamentaria, en una etapa marcada por cambios en el gabinete y la necesidad de construir mayorías en el Congreso.