8 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Diego Santilli

Debutó la nueva mesa política con Santilli: de qué temas se habló

El oficialismo activó las reuniones semanales y puso el foco en la agenda legislativa. Cuáles son los proyectos prioritarios para el gobierno.

Primera reunión del nuevo equipo político del Ejecutivo.

Primera reunión del nuevo equipo político del Ejecutivo.

Foto: Prensa Casa Rosada
Por Sitio Andino Política

El Gobierno reunió este miércoles a su mesa política por primera vez tras la salida de Manuel Adorni y formalizó una nueva estructura de funcionamiento con reuniones semanales para seguir la agenda legislativa. El encuentro se realizó en Casa Rosada y marcó el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete, en un esquema coordinado junto a Karina Milei y los principales funcionarios del oficialismo.

Reorganización interna del Gobierno y foco en el Congreso

El principal objetivo del encuentro fue ordenar la estrategia parlamentaria y hacer un seguimiento permanente de los proyectos del Ejecutivo. En ese marco, el oficialismo definió como una de sus prioridades el avance del proyecto de Inocencia Fiscal, que será enviado a Diputados después del 20 de julio con modificaciones.

La iniciativa busca ampliar el alcance del régimen y facilitar la formalización de activos no declarados, incorporando cambios técnicos y mayores garantías para quienes se adhieran. En Casa Rosada lo consideran un eje central de la política económica.

Además, se ratificó que el Senado intentará tratar el próximo 16 de julio la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos que el Gobierno quiere convertir en ley en el corto plazo.

Reforma electoral y negociación con gobernadores

Otro de los ejes centrales es la reforma electoral, donde el oficialismo apunta a eliminar o suspender las PASO. Aunque todavía no cuenta con los votos necesarios, avanza en negociaciones con gobernadores aliados para conseguir respaldo en el Congreso.

Javier Milei volver&aacute; a verse las caras con los gobernadores este 9 de Julio.

Javier Milei volverá a verse las caras con los gobernadores este 9 de Julio.

Entre las alternativas en discusión aparece la posibilidad de habilitar listas colectoras, lo que permitiría a distintos espacios competir bajo una misma candidatura presidencial.

Santilli viene liderando estas conversaciones y, según fuentes oficiales, expuso ante la mesa política los avances en los contactos con mandatarios provinciales, en busca de acuerdos que viabilicen las reformas.

Economía y nuevos proyectos en carpeta

Durante la reunión, el ministro de Economía presentó un informe sobre la situación económica y destacó el crecimiento de la construcción (6,3% mensual y 4,1% interanual en mayo), según datos del Indec.

También repasó junto al equipo económico una serie de iniciativas en preparación, entre ellas:

  • La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para limitar la emisión monetaria.
  • Un proyecto de “apagado del Estado”, que busca frenar el gasto cuando se agota el presupuesto.

Estas medidas forman parte de un paquete más amplio que el Gobierno busca impulsar en el Congreso en los próximos meses.

Otros temas en agenda

La mesa política también abordó cuestiones de gestión, como la cobertura de salud de las fuerzas federales y el trabajo preventivo ante fenómenos climáticos coordinado por la Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Meteorológico Nacional.

En paralelo, el oficialismo intenta consolidar respaldo político con una foto junto a gobernadores dialoguistas, en un contexto donde cada voto será clave para avanzar con su agenda legislativa.

Con este esquema, el Gobierno apuesta a ordenar su funcionamiento interno y fortalecer su estrategia parlamentaria, en una etapa marcada por cambios en el gabinete y la necesidad de construir mayorías en el Congreso.

Temas
Seguí leyendo

Karina Milei convocó a la mesa política y Diego Santilli debutará como jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional eliminó el Ministerio del Interior y Diego Santilli concentra más poder

Asumió Diego Santilli y se convirtió en el cuarto Jefe de Gabinete de la era Milei

El elegido de los Milei: Diego Santilli asume este martes y debuta como Jefe de Gabinete

Quién es Diego Santilli: la historia del nuevo jefe de Gabinete de Milei

Javier Milei nombró a Diego Santilli como el nuevo Jefe de Gabinete Nacional

Javier Milei redefine su Gabinete: Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni

De una banca al Ejecutivo: el Gobierno de Mendoza creó cargos para exlegisladores

Lee además
Javier Milei espera recibir el respaldo de gobernadores aliados en Tucumán.

Javier Milei buscará el respaldo de los gobernadores este miércoles en Tucumán
Por el partido de Argentina, el Gobierno nacional suspendió una reunión clave.

El Gobierno suspendió una reunión clave para poder ver el partido de Argentina
LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado.

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir cargos en el Estado

Las Más Leídas

Más allá de la eliminación, la prensa coincidió en destacar la histórica actuación de los Faraones en el Mundial 2026.   video

Del "hacemos historia" al "¿qué pasó?": así vivió Egipto la remontada argentina

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado.

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir cargos en el Estado

La actualización corresponde al ranking FIFA en vivo y todavía no es oficial, ya que la clasificación definitiva se publicará una vez terminado el Mundial 2026.

La Selección se enteró de una "¿Mala noticia?" y le prende velas a todos los santos

La Albiceleste volvió al Origin Hotel, donde concentró durante toda la fase de grupos del Mundial 2026.

Argentina cambió el chip y ya prepara la batalla contra Suiza

La tarotista marplatense compartió una lectura antes del partido frente a Egipto en el Mundial 2026y, tras la clasificación argentina, sus historias comenzaron a viralizarse.

Otra de brujas y visiones ¿Cómo sale la Selección y hasta dónde llega en el Mundial 2026?