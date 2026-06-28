Diego Santilli se reunió con Javier Milei y fue nombrado como el nuevo Jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei convocó este domingo al ministro del Interior, Diego Santilli , a una reunión en la Quinta de Olivos , y le comunicó que será el flamante Jefe de Gabinete , tras la renuncia de Manuel Adorni .

El encuentro fue clave para definir la nueva conducción política del Gobierno Nacional .

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl

El pasado viernes Santilli mantuvo una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en la que se habría analizado la posibilidad de que asumiera la Jefatura de Gabinete.

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc

Entre los objetivos de ese eventual cambio figura darle un nuevo impulso político a la gestión , fortalecer la coordinación interna del Gobierno y profundizar el vínculo con los gobernadores.

También se evalúa que el Ministerio del Interior vuelva a depender de la órbita de la Jefatura de Gabinete, como parte de una reorganización del funcionamiento del Poder Ejecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2071376736659325272&partner=&hide_thread=false Estamos convencidos de que @diegosantilli es la persona indicada para asumir este nuevo desafío.

Confiamos en que su experiencia y compromiso serán claves para consolidar el cambio, fortalecer la gestión y seguir impulsando las transformaciones que la Argentina necesita. — PRO (@proargentina) June 28, 2026

Mauricio Macri celebró la decisión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2071372670411690152&partner=&hide_thread=false Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026

El Gobierno Nacional busca relanzar la gestión

La salida de Manuel Adorni abrió una nueva etapa dentro del Gobierno nacional y aceleró la búsqueda de una figura con mayor capacidad de articulación política.

En ese marco, el desembarco de Santilli apuntará a fortalecer el diálogo con las provincias, consolidar la relación con los aliados parlamentarios y mejorar la capacidad de negociación del oficialismo en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/2071372872317047257&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @diegosantilli por asumir esta nueva responsabilidad como Jefe de Gabinete.



Conozco tu capacidad de trabajo, tu vocación de diálogo y tu compromiso para construir consensos en momentos complejos. Te deseo muchos éxitos en este nuevo desafío. — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) June 28, 2026

El relanzamiento de la gestión también incluiría una nueva etapa en la vocería presidencial, con el inicio de funciones de Adrián Ravier, según las versiones que circulan en ámbitos oficiales.

Ahora la Casa Rosada pretende retomar entrevistas, conferencias y anuncios de gestión, con centralidad en el nuevo vocero presidencial. El debut del economista como portavoz ya había marcado un intento de separar la comunicación oficial de las explicaciones patrimoniales de Adorni.

Patricia Bullrich y sus felicitaciones para Diego Santilli por el nombramiento