28 de junio de 2026
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Diego Santilli

Diego Santilli se reunió con Javier Milei y fue nombrado como el nuevo Jefe de Gabinete

El ministro del Interior Diego Santilli fue convocado este domingo a la Quinta de Olivos para reunirse con Javier Milei, y asumirá la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni.

Diego Santilli, nuevo Jefe de Gabinete Nacional.

Diego Santilli, nuevo Jefe de Gabinete Nacional.

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El encuentro fue clave para definir la nueva conducción política del Gobierno Nacional.

Diego Santilli: "Es el desafío más importante de mi vida"

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Diego Santilli, era el principal candidato para suceder a Manuel Adorni

El pasado viernes Santilli mantuvo una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se habría analizado la posibilidad de que asumiera la Jefatura de Gabinete.

Entre los objetivos de ese eventual cambio figura darle un nuevo impulso político a la gestión, fortalecer la coordinación interna del Gobierno y profundizar el vínculo con los gobernadores.

También se evalúa que el Ministerio del Interior vuelva a depender de la órbita de la Jefatura de Gabinete, como parte de una reorganización del funcionamiento del Poder Ejecutivo.

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Mauricio Macri celebró la decisión

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El Gobierno Nacional busca relanzar la gestión

La salida de Manuel Adorni abrió una nueva etapa dentro del Gobierno nacional y aceleró la búsqueda de una figura con mayor capacidad de articulación política.

En ese marco, el desembarco de Santilli apuntará a fortalecer el diálogo con las provincias, consolidar la relación con los aliados parlamentarios y mejorar la capacidad de negociación del oficialismo en el Congreso.

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El relanzamiento de la gestión también incluiría una nueva etapa en la vocería presidencial, con el inicio de funciones de Adrián Ravier, según las versiones que circulan en ámbitos oficiales.

Ahora la Casa Rosada pretende retomar entrevistas, conferencias y anuncios de gestión, con centralidad en el nuevo vocero presidencial. El debut del economista como portavoz ya había marcado un intento de separar la comunicación oficial de las explicaciones patrimoniales de Adorni.

Patricia Bullrich y sus felicitaciones para Diego Santilli por el nombramiento

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